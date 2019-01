Isola dei Famosi, ecco i nomi dei concorrenti

Poco più di tre settimane e sarà di nuovo reality show su Canale 5. Giovedì 24 gennaio inizia la 14° edizione dell’Isola dei Famosi, la quinta condotta da Alessia Marcuzzi. Sul cast di naufraghi honduregni ancora poche notizie certe, mentre in studio la pungente e cattivella Alda D’Eusanio sembra averla spuntata sulla concorrenza. Tuttavia potrebbe essere affiancata da un altro opinionista il cui nome non è stato ancora svelato. L’ultima novità, però, arriva da Davide Maggio che in una storia su Instagram ha preso tutti contropiede: “L’inviato sarà Alvin”. Dunque il conduttore di “Bring the noise” sarebbe tornato sui suoi passi: non più naufrago, ma di nuovo anello di congiunzione tra lo studio e Cayos Cochinos.

Tornando al cast, ecco chi vedremo: Riccardo Fogli, 71 anni di Pontedera, cantante ex Pooh. Nel 1982 ha vinto il Festival di Sanremo con “Storie di tutti i giorni”. Non è nuovo ai reality visto che ha partecipato e vinto “Music Farm”. E’ padre di due figli: Alessandro e Michelle. Paolo Brosio, 62 anni di Asti, giornalista e scrittore. Era l’inviato di punta del TG4 durante l’inchiesta “Mani Pulite”. Nel 2004 fu inviato dell’Isola dei Famosi 4 di Simona Ventura. Divorziato due volte, non ha figli. Dopo un periodo di eccessi, ha riscoperto la fede. Jeremias Rodriguez, 30 anni di Buenos Aires, è il fratello di Belen Rodriguez. Ha preso parte al GFVip 2 insieme alla sorella Cecilia, ma i suoi comportamenti non incontrarono il favore del pubblico. Adesso ci riprova. Marina La Rosa, 41 anni di Messina, è nota per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello che le valse il soprannome de “La gatta morta”. Qualche partecipazione all’attivo in tv, un calendario sexy, poi la decisione di fare la mamma a tempo pieno di Gabriele e Andrea, i bimbi avuti dal marito Guido Bellitti. Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” rivelò di aver rifiutato il GFVip e si autocandidò per l’Isola dei Famosi. Grecia Colmenares, 56 anni, attrice venezuelana di telenovelas di successo. Di recente è stata ospite di Barbara d’Urso a “Domenica Live”. Divorziata, ha un figlio di nome Gianfranco. Cerca il rilancio in Italia, paese che l’ha sempre amata. Taylor Mega, 25 anni, influencer nata a Carlino in Friuli, è balzata agli onori della cronaca per un flirt (mai confermato) con Flavio Briatore. Successivamente sarebbe stata fidanzata con Sfera Ebbasta e Tony Effe della Dark Polo Gang. Taylor Mega è uno pseudonimo, ma la giovane non vuole rivelare il suo vero nome e ha smentito chi ha scritto che si chiama Elisa Todisco. Luca Vismara, 27 anni di Bellusco, è un cantautore ex allievo della scuola di Amici 17. Noto per gli scontri con Rudy Zerbi, non arrivò al Serale. Parla cinque lingue tra cui lo svedese. Demetra Hampton, 50 anni di Filadelfia, è un’attrice ed ex modella americana resa nota dal personaggio dei fumetti di Crepax, Valentina. Anche lei non è nuova ai reality: ha preso parte alla seconda edizione de “La Talpa” nel 2005. Kaspar Capparoni, 54 anni di Roma, è un attore di cinema e tv. E’ stato “Blogo” ad anticipare il nome dell’artista che nel 2011 ha vinto la settima edizione di “Ballando con le Stelle” e nel 2012 anche “Ballando con te”. Nel 2013 ha preso parte anche a “Tale e Quale Show” di Carlo Conti. Divorziato e risposato, ha 4 figli. Jo Squillo, 56 anni di Milano, è una cantante e conduttrice tv. Nel 2005 partecipò alla seconda edizione del reality “La Fattoria”, ma violò il regolamento e fu subito squalificata. Attualmente lavora come esperta di moda a “Detto Fatto” su Rai2. Sarah Altobello, 31 anni di Modugno, modella, influencer e sosia della First Lady USA Melania Trumpo. E’ stato il settimanale “Spy” a fare il suo nome. La Altobello è anche opinionista fissa di “Pomeriggio Cinque”. Marco Maddaloni, 34 anni di Napoli, è un judoka da due titoli europei under 23. E’ sposato e padre di due figli. Non è il suo primo reality perché ha partecipato e vinto “Pechino Express”. Il suo nome è stato anticipato dal settimanale Spy. Youma Diakite, 47 anni, è nata a Mali. La statuaria modella e attrice di colore ha numerose partecipazioni tv all’attivo, da “Buona Domenica” con Maurizio Costanzo (la volle per la somiglianza con Naomi Campbell) a “Ballando con le Stelle” nel 2005. Ci sono altri due nomi che circolano con insistenza, quello di un ex bomber di serie A famoso per le conquiste fuori dal campo (Francesco Coco?) e il figlio dell’attrice Brigitte Nielsen, Douglas Meyer.