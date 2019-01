Donatella Rettore confessa: è pronta a tornare

Donatella Rettore, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da Me", rivela che sarà maestra nella seconda edizione di “Ora o mai più”, il programma della Rai che offre una seconda chance a cantanti affermati caduti nell'oblio. La Balivo la mette davanti allo specchio e le chiede: "È vero che sarai maestra a Ora o mai più?”. La cantante veneta tergiversa: "Forse, nì, magari un’allieva. O una maestra o un’allieva, a volte gli allievi superano i maestri". Ma la conduttrice napoletana non ci casca e le ripete la domanda strappandole la conferma: "Sì, diciamo di sì anche se non ho ancora firmato il contratto. Se so che ci sarà anche Marcella Bella? E allora? Tra noi succede di tutto solo quando si accende la lucetta rossa, altrimenti non ci diciamo niente. Non so cosa scatta".

La iconica Rettore parla con malinconia della madre che non credeva in lei e nel suo sogno di fare la cantante: “Volev< che facessi altro, mi diceva che non sarebbe durata. Mi considerava una sciamannata, non credeva che potessi avere successo”. Caterina Balivo è esterrefatta: "Cosa è successo quando ce l'hai fatta?". E la Rettore con amara ironia: “L’è presa una paresi. Sul serio. Ero a Taranto con Corrado e mi chiamarono dicendo torna che tua mamma sta male. Di corsa di notte feci Taranto-Castelfranco Veneto e quando arrivai, aveva avuto una paresi. Vicino aveva la classifica dei dischi più venduti, c’ero io. Va beh, era così”.