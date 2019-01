Anna Valle ricorda Frizzi ai tempi di Miss Italia: "Era un uomo vero"

Anna Valle, attrice ed ex Miss Italia, ospite di “Domenica In”, è avara di particolari nel raccontarsi a Mara Venier. Non lascia la corazza a casa e concede il minimo stretto indispensabile della sua sfera privata, l’unica eccezione è il ricordo di Fabrizio Frizzi che nel 1995 l’incoronò la più bella d’Italia: “Era un uomo vero”.

Anna Valle è sposata, ha due figli (una femmina di 10 anni e un maschio di 5 anni) e vive in Veneto in una grande casa con giardino che definisce il suo “buen retiro”. L’attrice non indugia oltre sul privato, resta riservatissima (“Le tre foto del cuore? Ho fatto fatica. Sono molto gelosa del mio privato”) nonostante i tentativi di Mara Venier di penetrare la corazza. A nulla valgono i complimenti: “Non ci conoscevamo, ma sei una bella persona, sei davvero una bella persona”. Anna Valle sorride, si schernisce, ma non ricambia i convenevoli.

Mara Venier manda l’incoronazione di Miss Italia e commenta: “Mi fanno una gran tenerezza queste immagini. Ti posso dire? Sembravi lì per caso, avevi un’aria quasi smarrita”, “Sì è vero, non me l’aspettavo proprio, è stata una grandissima sorpresa, è stato strano perché avevo sentito i miei genitori poco prima e avevo detto "dai stasera finisce e torno a casa" e invece non è stato così. Era il compleanno di mio fratello”.

La Venier le domanda di Fabrizio Frizzi e Anna Valle la pensa come chiunque l'abbia conosciuto: "Di Fabrizio non si può non avere un ricordo bello, positivo e vero. Lui stava con noi durante le tantissime prove, per tantissime ragazze era la prima esperienza. Mi ricordo la grandissima tenerezza di Fabrizio nei nostri confronti e la sua capacità di farsi sentire come un compagno di giochi e di lavoro, non è mai stato lontano da noi, mai distaccato, è sempre stato molto, molto complice”.

Mara torna sulla carriera inaspettata dell’attrice romana: “Non mi aspettavo tanti riconoscimenti, un po’ perché non faccio programmi a lungo termine e non mi pongo obiettivi lontani. Ho seguito il mio istinto, ho capito che la recitazione mi piaceva, era la mia passione e l’ho voluta fare. Sono stata fortunata perché ho incontrato persone che mi hanno saputo guidare in questo lavoro. Fondamentale per me è stato Giorgio Capitani che mi diresse in “Commesse” insieme a Nancy Brilli e Sabrina Ferilli. Da lì ho cominciato a essere presa sul serio. Se la bellezza è controproducente? Lo è se non sei conosciuta per altro. Devi dimostrare qualcosa e Giorgio mi ha dato questa possibilità. Mi ha lasciato correre come un cavallo di razza, mi definì così facendomi un complimento”.

Anna Valle ha calcato anche il palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo, ma confessa alla Venier: “Non so fare la conduttrice, non lo voglio fare. So recitare, nel mio piccolo, e quello voglio fare. Stare su un palcoscenico e presentare qualcosa non è roba mia”. Anna Valle è garbata, ma non si apre fino in fondo e a Mara Venier non resta che chiudere l’intervista promuovendo la fiction “La compagnia del cigno” con protagonisti la Valle e Alessio Boni.