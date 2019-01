Francesco Chiofalo, il messaggio ai fan prima dell'operazione

Francesco Chiofalo tra pochi giorni sarà operato. Dopo qualche tempo di assenza dai social ha pubblicato una foto in ospedale. La data dell’intervento ancora non si conosce, Chiofalo sarà operato a Roma per l’asportazione di un tumore al cervello (è stato lui stesso, poco prima di Natale, a darne notizia con una Storia su Instagram non appena i medici gli hanno diagnosticato casualmente la brutta malattia dopo un tac resa necessaria a seguito di un piccolo tamponamento in auto).

Il mondo della tv al completo in questi giorni gli ha mandato messaggi di coraggio, segno che l’ex concorrente di “Temptation island” è amatissimo. Un ragazzone tutto muscoli, dal vocione grosso, che in queste settimane sta mostrando di essere ancora più forte di quanto si potesse immaginare.

“Oggi si chiude il mio percorso di pre-ospedalizzazione... ho ricevuto il nulla osta per eseguire l’intervento. Tra poco mi opererò. La paura è tanta ma in me c’è molta speranza e voglia di vivere”, ha scritto Chiofalo, che nei prossimi giorni si dovrà sottoporre ad un intervento di 18 ore. Qualche giorno fa, invece, ha pubblicato una foto con sua madre con questo commento: “Sei sempre stata il punto di riferimento più grande ed ora più che mia ho bisogno di te”. Francesco, siamo tutti con te!