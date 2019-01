"L'anno che verrà" asfalta il televeglione Mediaset

Il televeglione è quello targato Rai. Grande successo di ascolti per "L'anno che verrà", l'evento dedicato al Capodanno condotto da Amadeus in diretta su Rai 1 (anche radiofonica su Radio1) da Matera, scelto da 5 milioni 552mila telespettatori, con uno share del 35,1%. Allo scoccare della mezzanotte Rai1 ha raggiunto il 54,4 di share e 8 milioni 599mila telespettatori. La trasmissione Rai ha così surclassato l'analoga trasmissione Mediaset, "Capodanno in musica", condotta da Federica Panicucci.

Quest'ultima ha avuto 2 milioni 584mila spettatori; in particolare, su Canale 5 ha raggiunto 2 milioni 425mila spettatori totali e una share del 18,84%, mentre su Retequattro, dalle ore 23.53, il collegamento in diretta con lo show da Bari ha registrato 159mila spettatori. Le reti Rai conquistano complessivamente la prima serata, con 7 milioni 942mila spettatori (share 47,3%), la seconda serata, con 6 milioni 819mila spettatori (share 50,8%) e l'intera giornata, con 4 milioni 375mila spettatori (share 42,5%).

Grandi ascolti per il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, trasmesso a reti unificate su Rai1, Rai2, Rai3 e Rainews24, dalle 20.30 alle 20.44, in access prime time quindi, in onda anche su Canale 5 e su Rete 4. Complessivamente sui canali Rai gli spettatori sono stati 6 milioni 790mila, con uno share del 40%, in crescita rispetto all'anno scorso. Sulla rete ammiraglia il discorso di fine anno del Presidente è stato visto da 5 milioni 133mila spettatori con uno share del 30,3%, su Rai2 da 777mila spettatori (share 4,6%), su Rai3 da 821mila spettatori (share 4,8%), RaiNews24 ha registrato lo 0,34% di share con 59mila persone collegate. Su Canale 5 il messaggio di Mattarella è stato visto da 2 milioni 634mila spettatori con share al 15,6%, su Rete4 il Presidente della Repubblica è stato seguito da 359mila spettatori, pari al 2,1% di share. In totale il 60% circa degli spettatori di access prime time hanno voluto seguire il messaggio di Mattarella.