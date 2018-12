Katia Ricciarelli si fa avanti con Baudo: "Pippo nel 2019..."

Inaspettato appello di Katia Ricciarelli a “Domenica In”. Durante il gioco dell’oroscopo per l’anno nuovo, la Ricciarelli, seduta a fianco della "sorella" Mara Venier, scopre che le stelle prevedono per il suo segno zodiacale un ritorno di fiamma per il 2019. Il soprano e attrice prima ride di gusto facendo una lieve imitazione di Pippo Baudo, poi chiede la telecamera e lancia il suo invito: “Pippo ha scritto un libro, bellissimo, dove dice che vorrebbe far pace con le sue ex. Io sono una sua ex, siamo stati tanti anni insieme. Ecco, Pippo te lo dico con il cuore, mi farebbe molto piacere parlare di nuovo con te”. Più tardi, durante l'intervista "one to one", Katia Ricciarelli ripercorre alcune tappe della sua carriera, ricorda il grande amore per il tenore Josè Carreras, rammenta la mamma che le ha fatto anche da padre ("mi ha dato tanto amore che non ho sentito la mancanza di mio padre") e ribadisce di voler riallacciare i rapporti con Pippo Baudo: "Sì vorrei che mi riparlasse di nuovo, penso che sia brutto che due persone che si sono volute bene non si rivolgano più la parola". Il conduttore storico del Festival di Sanremo scioglierà il suo cuore di ghiaccio e chiamerà l'ex moglie?