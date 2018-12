Per Belen Natale da dimenticare. Signorini rivela che il padre era ubriaco

Alfonso Signorini, direttore del settimanale “Chi” e ospite fisso di “#Cr4 La Repubblica delle donne”, parla di Belen Rodriguez e del padre Gustavo portato in ospedale d’urgenza in “forte stato di alterazione”. Chiambretti gli mostra una copertina di un anno fa e Signorini ammette: “Quest’anno la cena è andata malissimo. Circa una settimana fa, cinque giorni fa, il padre di Belen è andato in escandescenze e sono venuti a prenderlo i pompieri e quattro Crocerosse (auto, nda)”, “Ma chi è? Quello col ciuffo bianco?” chiede Christian De Sica e Signorini: “Sì, ha dato fuori di matto. Urlava, lanciava giù mobili. Ha lanciato giù in strada due televisori, in centro a Milano” e De Sica: “Ma era ubriaco?”, il direttore si tradisce: “Sì, ehm…non si sa. Ha fatto un brutto Natale Belen quest’anno”. In verità, Belen Rodriguez e la sorella Cecilia hanno pubblicato diversi filmati su Instagram in cui ballano felici e conturbanti per le feste natalizie.