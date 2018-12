Cruciale: la foto sui social svela il Natale di Al Bano

Chi ha passato il Natale con Al Bano? Romina Power o Loredana Lecciso? A svelarlo è la Lecciso che su Instagram ha pubblicato un ritratto di famiglia. Uno scatto molto eloquente nel giorno di Natale. Loredana è seduta sulle scale, al suo fianco la figlia Jasmine e alle sue spalle il figlio Bido, ma soprattutto il cantante di Cellino San Marco con l’inconfondibile panama bianca. Come da prassi, Loredana Lecciso si è affidata agli hashtag per esprimere il suo pensiero: #myfamily, #qualitytime. Senza Romina con la quale Al Bano si ritroverà per un concerto a Capodanno.