"Ho un tumore al cervello". Francesco Chiofalo choc sui social

Francesco Chiofalo choc su Instagram: “Ho un tumore al cervello”. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma ed ex partecipante a Temptation Island, il programma di Maria De Filippi, ha deciso di condividere con i fan il dramma che sta vivendo. Il personal trainer romano ha raccontato attraverso una serie di Instagram Stories la recente scoperta: “Vi devo dire una cosa che non avrei mai pensato di dire, non voglio far pena a nessuno e non sto in alcun modo scherzando, lo faccio perché non posso più far finta di niente e non posso più mascherare di star bene. Sono gravemente malato".

Chiofalo tra l'incredulo e il disperato ha proseguito: "È successo un incidente un po’ di giorni fa, un piccolo incidente stradale, sono andato al Pronto Soccorso per farmi refertare per un piccolo colpo in testa e un labbro gonfio, mi visitano, mi fanno tutti i controlli che devono fare e mi lasciano in sala d’attesa. Si avvicina un dottore e mi dice abbiamo trovato una macchia molto grossa nel tuo cervello, ne sapevi qualcosa? E io ho risposto che non ne sapevo niente, non sapevo di che stesse parlando, fanno ulteriori esami, mi trattengono lì e non mi fanno andare via, mi fanno la risonanza magnetica e scoprono che quella macchia è un tumore al cervello di 5 cm, enorme, gigantesco, come una palla da biliardo, grosso quanto una ca**o di palla di biliardo. Ho scoperto di essere malato di tumore al cervello a 29 anni. Subito dopo le feste di Natale dovrò essere operato per cercare di levarlo e mi hanno detto i dottori che l’intervento durerà 18 ore. Considerate che dopo le 10 ore un’operazione è considerata pericolosa, all’80% ha rischi di invalidità permanente tipo cecità, paralisi, demenza, dovrò farla subito dopo l’Epifania, intorno al 10 gennaio. Inutile dirvi che sono inca***to, ce l’ho con il mondo, mi viene da dire perché proprio io, perché sono stato così sfortunato, ma tanto sono tutte domande inutili, ormai sono fottuto, questa volta sono fregato, devo fare l’operazione per forza, per quanto sia pericolosa e non voglio farla sono costretto e non ho un’alternativa. Ho visto dei video su YouTube e per operarti usano una specie di frullino umano per tagliarti il cranio, per Natale vorrei che qualcuno venisse da me e mi dicesse che è un fottuto scherzo, che è un ca**o di scherzo, che non è vero niente, ma questo non succederà mai, scusatemi se non sarò tanto presente sui social, non so se farò più storie, forse sì o forse no, farò come mi sento, ma sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima”.

Poi Chiofalo, in barba alla privacy, ha mostrato le immagini del tumore rilevato dalla risonanza magnetica. Il personal trainer ha trovato conforto nella solidarietà della Rete.