Tronista senza freni, gaffe irripetibile a "Uomini e donne"

Lorenzo Riccardi, tronista di "Uomini e Donne" ed ex corteggiatore di Sara Affi Fella, si è lasciato sfuggire una gaffe incredibile. Nell'ultima puntata dell'anno Lorenzo ha organizzato l'esterna con Claudia per farsi perdonare un gesto maleducato. Dopo aver fatto l'albero di Natale, i due si sono seduti sul divano e hanno iniziato a baciarsi finché lui non ha chiesto: "Si possono spegnere le telecamere? Non voglio darti il bacio davanti alle telecamere".

Visualizza questo post su Instagram 21.12.18 Esterna Lorenzo e Claudia! #lorenzoriccardi #uominiedonne Un post condiviso da LORENZO RICCARDI ♠️ (@lorenzoriccardi_fanclub) in data: Dic 21, 2018 at 7:12 PST

La produzione è andata a nero e l'RVM è finito. Al rientro in studio, il tronista ha commentato: "Si era fatta dura…" facendo ridere Maria De Filippi e lui: "No, la situazione dico. Si era fatta dura la situazione dico. Altrimenti la gente pensa male, eh”. Uno scivolone goliardico che non è piaciuto a Giulia, l’altra corteggiatrice che ha esclamato: “Che squallore!”.