Con la big battuta Ghemon conquista tutti

Giovanni Luca Picariello, meglio noto con lo pseudonimo di Ghemon, è tra i big selezionati per il Festival di Sanremo 2019. Il rapper avellinese si presenta con la canzone "Rose viola", ha 36 anni e un tallone d’Achille: l’autoironia su Twitter. Appena Rovazzi ha reso nota la sua partecipazione ha scritto sui social: “Ho 36 anni e la notizia di partecipare al Festival non solo, ovviamente, è bellissima, ma mi permetterà di passare un Natale senza che mi venga chiesto: "Quando ce lo fai un bambino?”. C’è della strategia dietro”.

21 dicembre 2018

Un tweet che ha raccolto quasi 3.000 like, segno dei tempi. E che comunque vada sul palco dell’Ariston sarà un successo lo dimostra il post successivo: “Non mi suonava il telefono così tante volte in un giorno dall’ultima volta che ho messo tre sveglie di fila e in contemporanea mi cercava il direttore della banca”. Se queste sono le premesse, il grande pubblico sarà pazzo di Ghemon.