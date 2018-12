Cristina D'Avena all'Isola dei Famosi? Il giallo continua...

Cristina D’Avena all’Isola dei Famosi in partenza il prossimo 24 gennaio? A mettere fine alla possibilità di vederla in Honduras è la stessa cantante idolo di grandi e piccini. A “#Cr4 La Repubblica delle donne”, Alessia Marcuzzi rivela: “Non la conosco bene, ma ci siamo incontrate diverse volte e secondo me dietro quest’aspetto rassicurante c’è una pantera. Guarda che scollatura!”, Chiambretti ne approfitta: “E’ vero Signora Marcuzzi che la vorrebbe all’Isola dei Famosi?” e quella: “Uuuuh, la corteggio da sempre. E’ il mio primo nome da tanto tempo e lei lo sa”. Cristina D’Avena conferma: “E’ vero, è vero però non so…io all’Isola…a parte che non volo, non prendo l’aereo quindi non so come potrei arrivare all’Isola dei Famosi e comunque mi ci vedete all’Isola? Mah” e la Marcuzzi ci prova: “Io ti vedrei benissimo”. La conduttrice romana ha ammesso che il cast del reality di sopravvivenza è completo, ma i nomi sono top secret.