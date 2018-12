Sossio Aruta sorprende Ursula: "Mi vuoi sposare?" Ma lei...

Sossio Aruta cambia vita. Il cavaliere del Trono Over di “UominieDonne” ha chiesto la mano di Ursula Bennardo. Il “Zonzo” di Temptation Island Vip, così l’ha soprannominato Valeria Marini, ha portato la bella dama tarantina in vacanza sulle Dolomiti e sta cercando di riconquistarla.

Ursula ha chiesto ma non ha ottenuto da Sossio si uscire dal dating show di Maria De Filippi per iniziare una storia lontano dai riflettori e nella puntata andata in onda lei era ancora divisa tra l'ex calciatore e Armando. Ma da Instagram arriva la notizia della proposta di matrimonio sotto il cielo terso delle Alpi e sulle note di “Un’altra te” di Eros Ramazzotti. Cosa risponderà Ursula?