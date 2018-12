Fazio delude e rischia lo sfratto da Rai1

Che brutto tempo che fa per Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Si intensificano le voci che vorrebbero un “ritorno a casa” di Fazio da RaiUno a RaiTre. Motivi politici o di ascolti non in linea con le aspettative (e con la conseguente retribuzione)?

Fazio non è molto amato dalle parti del governo: il vicepremier Luigi Di Maio in Commissione di Vigilanza ha dichiarato: “Certo che esiste un caso Fazio!” e il ministro dell’Interno Matteo Salvini non ha apprezzato l’invito al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, durante lo scontro sui migranti. E’ dall’insediamento a Palazzo Chigi del M5S e della Lega che Luciana Littizzetto “avvisa” l’amico-conduttore: una battuta qui, una battuta lì e ora siamo arrivati a quelle finali.

Anche se Michele Anzaldi, deputato Pd che siede in Commissione di Vigilanza Rai, in un’intervista a “Leggo.it”, nega qualsiasi censura e sposta il focus sugli ascolti non soddisfacenti: “Aver messo Fazio su Rai1 ha oggettivamente danneggiato gli ascolti Rai. Rai1 con “Che tempo che fa” fa meno ascolti delle fiction che c’erano prima e Rai3, che con Fazio faceva ascolti record per la rete, è crollata. Nel complesso, quindi, le reti Rai ci hanno rimesso. E’ evidente che gli unici contenti del passaggio della trasmissione a Rai1 sono stati Fazio, che ha aumentato il suo compenso, la sua società e il suo agente Caschetto, che ora ha a disposizione una rete dove è più facile fare di ascolti, perché più seguita, per dare visibilità ai suoi assistiti. Se ora l’amministratore delegato, preso atto dell’errore di chi lo ha preceduto, decide di rimediare, significa che la Rai finalmente prende atto di aver concesso un privilegio ingiustificato con i soldi pubblici”. E ancora: “Vorrei ricordare che nel passaggio a Rai1, Fazio ha preteso che la produzione milionaria della trasmissione fosse assegnata a una sua società personale. Un abuso senza precedenti. Parliamo di un mega contratto per 4 anni che costa alla Rai la cifra faraonica di 72 milioni di euro. Fazio, solo di compenso come conduttore, prende 2,2 milioni all’anno, cui si sommano gli incassi della sua società esterna, i diritti del marchio, la Siae. Solo lui supera i 3 milioni all’anno”.

Dunque Fabio Fazio non avrebbe dimostrato di meritare il lauto compenso proveniente in parte dal pagamento del canone e pertanto deve traslocare nella vecchia abitazione. Per sapere quando e se dovrà fare le valigie, deve attendere il CdA fissato per il 24 gennaio. Il tempo di godersi le feste di Natale e poi scoprirà se l’anno nuovo si è aperto in pace e serenità.