Ecco il Sanremo Giovani di Baudo-Rovazzi. Baglioni: il Festival è come il Colosseo

Un Sanremo Giovani targato Rai Uno, presentato da Baudo e Rovazzi, domani sera e venerdì che vedrà protagonisti i 24 artisti di cui solo due, uno scelto a serata, transiterà nella categoria dei Big per la 69ma edizione del Festival della Canzone Italiana che si terrà dal 5 al 9 febbraio. Nella Giuria degli esperti ci sarà anche Fiorella Mannoia, guidata da Luca Barbarossa. Insieme alla Mannoia anche Annalisa, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ospiti delle due serate gli attori Rocco Papaleo e venerdì Marco Giallini ed Edoardo Leo. Ma nonostante il risultato finale i primi tre classificati di ogni serata saranno protagonisti di una tourneè mondiale promossa e voluta fortemente dal direttore artistico Claudio Baglioni con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri. Tunisi, Tokio, Sidney, Toronto, Barcellona e Bruxelles alcune delle tappe che vedranno esibire i nostri ragazzi all’interno delle Rappresentanze diplomatiche e Ambasciate.

"Il Festival di Sanremo è il Colosseo della musica, ma non solo nel senso dell'arena degli spettacoli e delle sfide. Non c'è manifestazione più conosciuta e seguita in Italia. E lo stesso vale in tante altre parti del mondo dove vanta una fama che lo fa essere uno degli eventi e dei nomi davvero internazionali del nostro Paese. Quasi 50 anni fa, all'inizio della mia carriera", continua a scrivere Baglioni nel suo messaggio ai ragazzi - mi trovai a fare un giro di concerti in Polonia e Cecoslovacchia. Suonavo e cantavo con cinque musicisti miei coetanei. Qui, a parte amici e parenti, non ci conosceva nessuno. Là ottenemmo un grande successo. Ci chiamavano i Sanremo Six. I Sei di Sanremo. E sei saranno i partecipanti a Sanremo Giovani Mondo. Un tour in sette capitali dei cinque continenti. Dall'estero partì la mia avventura. Fate buon viaggio, ragazzi. Che la musica sia con voi”.

“Oggi ci sono troppi talent, un tempo c’era spazio solo qui per i ragazzi emergenti. Oggi, ogni giorno c’è un talent quindi bisogna applaudire nuovamente questi ragazzi che hanno avuto il coraggio di provare e riprovare. Un tempo trovare personaggi nuovi era più facile, ora, ripeto, ci sono troppi talent. I cantanti venivano da me con prodotti definiti” ha commentato Baudo alla domanda sul perché dei 24 artisti che si esibiranno domani e dopodomani ce ne siano molti provenienti da talent come X Factor e Amici. Fabio Rovazzi poi ha aggiunto: “Ho visto moltissimi ragazzi straordinari, sarà una vetrina utile per tutti perché sono sicuro che arriveranno al top. Poi, devo dirlo, il livello è altissimo, anche perché non ci sono io che canto”.