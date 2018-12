Sanremo Giovani, Einar e Biagioni partono col piede giusto

Prime sei esibizioni nel corso del pomeriggio del day time della rete ammiraglia e su Rai Radio 2, dalle 17.40 alle 18.50. Abbiamo ascoltato sei giovani dei 24, scelti dalla commissione artistica presieduta da Claudio Baglioni.

La trasmissione condotta da Luca Barbarossa e dal comico-musicista Andrea Perroni, pronto ad intervenire alla sua maniera ha visto l’esibizione di Andrea Biagioni con “Alba piena” ed Einar Ortiz con “Centomila volte” una spanna sopra gli altri componenti. Il brano di Biagioni (ex X Factor over 25 nel 2016) racconta la presa di coscienza del fallimento di una relazione dovuta alla mancanza di comunicazione fra le due persone. È un brano senza filtri che porta con sé un messaggio diretto sostenuto dai colori di un arrangiamento semplice ed essenziale. Quello di Einar conferma il talento di un artista, conosciuto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, con una ballad d’amore e da brivido “…. Ti guarderò come si guardano le stelle a San Lorenzo...

Francesca Miola, Ros e Fedrix & Flaw e Symo restano in panchina, ma tutto è ancora aperto perché la sfida vera e propria sarà giovedì 20 e venerdì 21 dicembre in prima serata con “Sanremo Giovani 2018”, condotto da un duo d’eccezione Pippo Baudo e Fabio Rovazzi che, dal Teatro del Casinò di Sanremo, rimescoleranno tradizione e modernità, ironia e creatività, due serate in cui si affronteranno i 24 artisti (12 a serata). La regia è di Duccio Forzano. Mentre su Rai Radio2 la conduzione sarà tutta al femminile: saranno infatti Tamara Donà e Melissa Greta Marchetto a fare un resoconto radiofonico della gara.