Garko massacrato dai social. E lui fa un regalo alla Venier

Gabriel Garko apre la 14esima puntata di “Domenica In” con un regalo per Mara Venier, ma in realtà è una risposta polemica alle critiche dei social.

Entra a gambe legate e lancia la prima frecciatina: “Così siamo sicuri che non metto i piedi nei posti sbagliati”, la Venier scioglie il fiocco e lui va a prendere una poltrona bianca nuova di zecca. Perché? Perché domenica scorsa mise la scarpa sul cuscino della poltrona degli ospiti e i social, che tanto teme, lo massacrarono per la postura maleducata. Mara Venier ride guardando l’RVM e sdrammatizza mettendosi il grande fiocco rosso in testa, ma quei rimproveri via web hanno colpito davvero il sensibile Garko fresco di zigomi “ialuronicati”: “In questo modo evitiamo che gli altri si siedano dove ho appoggiato la mia scarpa”, “Ah ma quindi hai fatto un regalo alla Rai, saranno contenti” rintuzza la Venier che aggiunge: “La chiamerò poltrona Gabriel”.

Baci e saluti però al momento dell’intervista a Boldi e De Sica, Mara non vuole lasciare la poltrona vecchia per quella nuova: “No questa no porta sfiga. Ma dov’è la mia poltrona? Dove l’avete messa? Non è la stessa cosa, la mia è più bassa”. Tutto in diretta tv.