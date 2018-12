Sul palco il ritratto d'artista di Adriana Russo

Una dedica ad un’attrice trasversale: Adriana Russo, figlia del celebre M° pittore Mario Russo, sulla quale si accenderanno i riflettori il prossimo 16 dicembre in occasione di un ritratto d’artista presso la Sala Trevi nello spazio intitolato ad Alberto Sordi, in vicolo del Puttarello 25 a Roma. Dagli esordi con Ettore Scola, nel grottesco “Brutti sporchi e cattivi”, l’attrice ha colorato la sua carriera con una serie di successi in un mirabile percorso che l’hanno resa protagonista negli anni ottanta di popolarissime commedie firmate da grandi registi tra i quali Steno, Luciano Salce, Pasquale Festa Campanile, Sergio Martino, Tonino Cervi, ma ha rivestito anche ruoli di natura drammatica per autori come Franco Giraldi, Elda Tattoli, Damiano Damiani, Sergio Corbucci, Nanni Loy, Giuseppe Ferrara. Nel viaggio a spasso nel tempo, promosso da Graziano Marraffa in collaborazione con la Cineteca Nazionale, che vedrà la Russo al centro di un incontro, moderato dallo stesso Marraffa, si parlerà anche del suo impegno a teatro, con Gassman e Albertazzi, e nelle fiction, dove è stata diretta da Sandro Bolchi, Fernando Di Leo, Pier Francesco Pingitore, Carlo Vanzina, Ricky Tognazzi. Una rassegna di racconti, ricordi, emozioni, accompagnata da una serie di proiezioni che, a partire dalle 17.00, catapulteranno gli spettatori, gli affezionati, gli amici di sempre, in un appuntamento speciale a “tu per tu” con l’affascinante vita di Adriana Russo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.