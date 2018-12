"È finta". Signorini polverizza la tv della D'Urso

Tornano le “Belve” di Francesca Fagnani su Canale Nove e tra gli ospiti c’è Alfonso Signorini, il potentissimo direttore di “Chi”. L’opinionista del GFVip ha rivelato perché si butterebbe nel fuoco per Silvio Berlusconi (“mi ha tenuto la mano quando è morta mia madre”) e perché non apprezza la televisione di Barbara d’Urso.

La Fagnani ha un approccio diretto e soprattutto approfondisce senza accontentarsi della prima risposta. Alla domanda: “La d’Urso le piace?”, “No, non mi piace” è la risposta secca di Signorini, “perché?”, “Perché non mi piace quel genere di televisione, riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce bene il sistema televisivo e per la conduzione stende molte colleghe, è un animale da diretta, non mi piacciono però certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori, certe lacrime o farsi vedere casalinga dentro, quando la realtà è ben altra”.