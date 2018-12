Alvin promosso naufrago? Ecco chi spunta per l'Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi prenderà il via il prossimo 24 gennaio su Canale 5. Ogni giovedì, Alessia Marcuzzi terrà testa ai naufraghi vip in Honduras, ma chi andrà tra cocchi e paguri? Molti i nomi, poche le certezze. Secondo il settimanale “Chi”, lo storico inviato del reality dovrebbe levarsi i panni di inviato e indossare quelli minimi di naufrago. Sulla rivista di Alfonso Signorini si legge: “Il mistero di Alvin. All’inizio era stato convocato come inviato della prossima Isola dei Famosi, oggi potrebbe cambiare ruolo e decidere di mettersi in gioco diventando uno dei naufraghi. Con la produzione della trasmissione si sta valutando questa ipotesi. Lavori in corso”. Dunque il conduttore potrebbe imitare Simona Ventura che da signora dell’Isola è passata a essere scomoda naufraga recuperando popolarità. Sempre sul settimanale di gossip si legge che il nuovo inviato potrebbe essere l’attore ed ex isolano Kabir Bedi.