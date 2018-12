Dall'incidente alla vita privata, così Max Biaggi massacra Bianca Atzei

Max Biaggi racconta a "Domenica In" l’incidente che gli ha cambiato la vita e le conseguenze sulla vita privata: "Ho stabilito le priorità e levato il superfluo. Non mi pento". La grande innominata nell'intervista rilasciata a Mara Venier è la cantante Bianca Atzei, l'ex fidanzata che mollò di punto in bianco spezzandole il cuore.

La conduttrice accoglie Max Biaggi nello studio di "Domenica In" e gli chiede della drammatica caduta in moto di un anno e mezzo fa: “Avevo fatto pochi giri, non ricorso nemmeno come sono caduto, avevo poca ossigenazione e il cervello andava on/off. Mi sono ritrovato sull’elicottero e poi al pronto soccorso. Non ricordo bene quei momenti. All’inizio non sapevo quanto fosse grave, ero pieno di morfina, avevo 12 costole rotte e un polmone gonfio, quando il primario me l’ha detto, i miei genitori sono sbiancati in volto, io non mi rendevo conto. L'80% delle persone che subiscono un trauma come il mio decedono, lì ho capito che mi stavo giocando tutto ed ero in mano ai medici. Se ho avuto paure di morire? La seconda operazione mi ha fatto temere il peggio. Il polmone continuava a riempirsi di sangue e non vedevo la fine del calvario. Per fortuna avevo vicino le persone care”. E la Venier, che vuole arrivare all'ex Bianca Atzei, naufragata sull'Isola dei Famosi dopo la rottura dolorosa col pilota, domanda: “Chi c’era?”. “I miei genitori, i miei figli, è venuto Fabrizio (Frizzi, nda), poi i miei amici più stretti. Pochi ma buoni” risponde Biaggi eliminando l'ex fidanzata anche dai ricordi.

Mara Venier gli rammenta che da quel momento in poi ha fatto delle scelte che “magari hanno fatto soffrire qualcuno”. E il pilota ha la risposta pronta: “Ho capito cosa mi dava speranza e gioia ed erano i miei bambini Ines e Leon, le persone vicine sono i genitori, ma lì ho pensato ai miei figli. Ho cominciato a stabilire delle priorità. Sembra cinico dirlo, ma ho dovuto dare delle priorità e levi il superfluo. Il superfluo non sembrava tale prima, ma quando vedi che la vita si accorcia velocemente cambi. In quel momento ho visto la strada piccola, piccola e ho cominciato a scremare e togliere quello che dovevo togliere. Sono rimasti i miei affetti. Se sono convinto di aver tolto il giusto? Sì, ormai è passato un anno e mezzo e penso di sì”.

Zia Mara non dimentica la grande amicizia che ha legato Fabrizio Frizzi al campione. Sul maxischermo scorrono le immagini insieme dei momenti più belli: “Ci manca. Tutti sapevano che eravamo amici, ma l’amicizia era molto più profonda. Per me era un faro, ogni volta che avevo un dubbio, un’incertezza, una perplessità lavorativa o in amore, alzavo il telefono e lui c’era sempre. Conosceva il mio passato e il mio presente. Era speciale, fuori dal comune, come lui ne nasce uno ogni tanto. Ci compensavamo, lui era più dolce e io più duro, mi dava consigli e aveva ragione. È il padrino di mia figlia Ines, non è voluto mancare alla mia ultima gara. C’era sempre, adesso per me è difficile. Questo studio mi piace di più ora perché non è più Dea, ma studi Fabrizio Frizzi”. E la conduttrice: “Sì, siamo a casa sua”. La Venier ci riprova e sonda ancora la vita privata e l’iridato della MotoGp: “Con Eleonora, la mamma dei miei figli, ho un ottimo rapporto, ci sentiamo tutti i giorni. Adesso sono single, super single. Come si dice? Sono on the market, sul mercato”.