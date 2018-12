Adesso è ufficiale: "Domenica live" vola in prima serata

Barbara d'Urso ufficializza "Domenica Live" in prima serata. Dopo il comunicato letto domenica sera in cui annunciava la riduzione temporale del contenitore così da non scontrarsi più con la "Domenica In" di Mara Venier, la conduttrice di “Pomeriggio Cinque” ha rilasciato un post su Instagram in cui svela qual è il “nuovissimo programma a cui sta lavorando da tempo” ovvero “Domenica Live” in prime time.

Nel commento si legge: "Anche ieri siamo stati il programma più visto (…) alla faccia dei dati che i soliti mettono in giro! E grazie a questo successo Domenica Live è stata promossa in prima serata!!!". Poi pubblica i dati ufficiali e non quelli che lei definisce fake news insieme a una serie di hashtag che la dicono lunga su quanto sia sentita la rivalità con Mara Venier: #laverità #conlenostrecopiate(male)clip #contuttalanostramatapubblicità #onestà.

In occasione dell’ultima puntata di "Domenica Live”, Mara Venier non è rimasta a guardare come nelle scorse settimane e stavolta ha pubblicato un post sulla sovrapposizione di ieri 9 dicembre quando la Zia nazionale ha vinto di un soffio con la share al 16,36% contro il 16,26% per un bilancio totale di 9 vittorie su 13 puntate. Nel commento tante faccine sorridenti e gli hashtag #colcuore, #qualità. Alla fine ne è rimasta una sola e non c’è stato bisogno di arrivare a maggio.