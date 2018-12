Elia e Jane a gonfie vele. Ma lui irrita la d'Urso

Jane Alexander ed Elia Fongaro, ex concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno rilasciato la prima intervista di coppia a Barbara d’Urso, padrona di casa a "Domenica Live". È ufficiale: si frequentano e va tutto a gonfie vele. Nemmeno l’ombra della presunta fidanzata segreta fa perdere il sorriso a Elia: “Jane sa tutto e non ho niente da nascondere”. Ma una sua frase indispettisce la d’Urso.

Jane Alexander ed Elia Fongaro sfoggiano un sorriso a 36 denti. Sono felici e si frequentano come ammette per la prima volta l’ex velino di Striscia la Notizia: “Sto bene, sto bene, sto bene. Barbara, dici che siamo carini insieme? Ooohh almeno c’è qualcuno che lo pensa. Io sono un senzatetto tra Milano e Roma, cambio albergo ogni notte”, mentre Jane Alexander precisa: “Gianmarco non mi ha sfrattato, ho deciso io di andarmene di casa e sto cercando un’abitazione a Roma”.

Barbara d’Urso serve la polpetta avvelenata: la modella Elisa Scheffler ha contattato “Domenica Live” sostenendo di avere una storia con Elia al momento dell’ingresso in Casa. Non era un grande amore, ma un rapporto che andava avanti da tempo e che avrebbe meritato maggior rispetto da parte di Fongaro. All’inizio, l’ex gieffino la butta sul ridere: “Mi stupisce che ne sia uscita solo una. Rispondo che mi fa molto piacere che le persone per avere un po’ di visibilità siano costrette a parlare di me. Se questa visibilità le dà un tornaconto o un’opportunità lavorativa sono contento per lei. Io ritengo che la privata sia privata, non stavo insieme, ci vedevamo, mi è stata vicina in un periodo difficile dopo la fine della mia relazione importante, ma basta. Io non voglio scendere a questo livello, se la mia discrezione non dovesse essere rispettata ci saranno le dovute conseguenze. Con Elisa abbiamo avuto qualcosa, ma molto lontana dalle dichiarazioni che ha rilasciato e molto diversa da quello che c’è con Jane, non è qualcosa, ma un qualcosone!”.

Jane diventa paonazza in volto e lo guarda con occhi sognanti. I due si tengono per mano anche quando la d’Urso manda la clip in cui Elisa stigmatizza il comportamento dell’ex gieffino. Elia si fa un po’ più serio e ribadisce: “Ho avuto un periodo molto brutto prima di entrare in Casa. Ora però posso parlare perché sono stati fatti i passi dovuti: io Jane me la sono presa, me la sono scelta, ho preso la strada in salita, mi sono preso tutte le critiche, la sto frequentando e voglio continuare a conoscerla. Elisa la conosco da molto tempo, le voglio bene, adesso si è presa una bella fetta di visibilità, alcune cose che dice non sono vere, si sentirà ferita nel suo orgoglio di donna. È vero che mi è stata vicina, ma non ho niente da nascondere, Jane sapeva tutto (l’attrice conferma con un cenno del capo, nda). Non mi devo giustificare, io ho fatto la mia scelta e sono super tranquillo. Mi dispiace che si sia scesi a questi livelli perché io sono una persona molto riservata e trovo di cattivo gusto quello che ha fatto, spero che le serva per qualche opportunità lavorativa. Ribadisco che non stavamo assieme prima di entrare in Casa, per il mio senso del buongusto siamo andati oltre. A buon intenditore poche parole. Ha avuto più visibilità lei di tanti altri concorrenti del GFVip”.

Barbara d’Urso fraintende, non afferra che si tratta di una battuta e lo rimprovera: “Se permetti decidiamo noi cosa e chi mandare in onda”. Elia è costretto a specificare: “Non era mia intenzione attaccare il vostro lavoro. Ho capito che la mia ironia e il mio sarcasmo spesso non arrivano”. E Jane sorride: “Con Elia ci vuole tanta pazienza”.

Visualizza questo post su Instagram Barbara D’Urso “rimprovera” Elia Fongaro. #GossipTvOfficial Un post condiviso da Gossip Tv Official (@gossiptvofficial) in data: Dic 9, 2018 at 10:44 PST

La conduttrice gli chiede: "Quando l’hai vista hai capito subito chela volevi?” ed Elia ritrova il sorriso e le fossette sulle guance: “L’ho definita rara e preziosa e lo confermo a maggior ragione adesso. Si può dire che l’ho scelta fin dal casting, avevo capito che era l’unica che poteva interessarmi. Capisco che possa suonare male, ma aveva la recensione più alta”. Jane non fa l’inglese e si appoggia romantica con la testa sulla spalle del bell’Elia. È nato un amore.