Grida fuori dalla Casa, Stefano Sala va in crisi

Ultimi giorni di reclusione al Grande Fratello Vip: lunedì 10 dicembre sarà eletto il vincitore di quest'ultima (fiacca) edizione. Mentre è partito il conto alla rovescia per il gran finale tra i coinquilini "superstiti" è scoppiato il caos

Ieri notte, Francesco Monte, Silvia Provvedi e compagni stavano giocando alle imitazioni quando si sono sentite voci confuse provenire da fuori. Un gruppo di ragazze ha urlato i nomi di Stefano Sala, Dasha e Benedetta Mazza, ma né i concorrenti né i social hanno compreso con esattezza cosa sia stato detto. Al momento le tesi sarebbero due. Stefano ha riferito agli amici di aver sentito: "Dasha ti ha tradito e non ti aspetta, stai dietro a Benedetta", mentre gli utenti di Twitter, sempre molto attenti alle vicende del GFVip, avrebbero udito: “Dasha ti aspetta fuori. Guardati da Benedetta che ti ha tradito”.

Poche ore dopo la Mazza ha salutato Stefano Sala augurandosi che fuori possano continuare a essere amici: “Ti voglio bene e lo sai, ma per me hai fatto un percorso eccezionale grazie alla tua personalità e all’equilibrio che hai dato a chi ti sta intorno. Hai saputo gestire cose non facili”.