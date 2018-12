"Né sesso, né amore", la sparata di Jane su Elia dopo il GF Vip

Jane Alexander, protagonista del Grande Fratello Vip 3, a "Mattino Cinque" rivela in che rapporti è con Elia Fongaro, l'altro inquilino della Casa eliminato (a sorpresa) dal reality: “Non pensavo ci fosse tanto interesse per quello che dicevo e facevo. Non mi sentivo protagonista. Elia? Ci frequentiamo, ci vediamo spesso. La nostra frequentazione continua. Se è una relazione? Penso di sì, non lo so. Sto bene e mi sento protetta. Innamorata è una parola grossa, ma sono molto coinvolta. A me piace stare con lui, ma no, non abbiamo dormito insieme, ho un figlio a cui dar conto. I baci? Ci sono stati dentro la Casa, perché non fuori? Elia è molto serio, inquadrato, è un uomo all’antica, a volte è più maturo di me. Ci vuole un po’ per entrare in contatto con lui e conoscerlo bene”.

Federica Panicucci insiste: “Siete fidanzati sì o no?”. E Jane: “Non siamo fidanzati, è simpatico, è bello, è intelligente, è protettivo e questa è la cosa che più mi piace. Ci frequentiamo ancora perché ci sono tante cose da vedere anche problemi logistici. La differenza con Ignazio e Cecilia? Lui ha 19-20 anni in meno di me. Sono più giovani, non hanno figli, non hanno problemi logistici, io ho cose da sistemare. Non è semplice, per dirne una: non ho una casa”.

In studio le muovono l’appunto di essere fredda: “No, non sono frenatissima, emerge l’inglese che è in me, il mio sentimento è lo stesso della Casa. Posso dire che mi dispiace essere stata tanto dura con Gianmarco, ma non mi sarei mai aspettata che andasse da Barbara d’Urso. Mi ha accusato di fare show e poi è andato lì. Elia o non Elia io non torno con Gianmarco. È finita non perché mi trascurava ma perché mi ignorava, non mi parlava per interi giorni”.

La Panicucci le mostra la clip del 16 novembre in cui Elia Fongaro diceva: “Ho preso una sbandata, aspetterò Jane, ma non sono innamorato”. E l’ex gieffina: “Lui era un muro di gomma per proteggermi. Andare in giro a dire cose che non erano consolidate non sarebbe stato corretto. Dite che lui non prova niente per me, ma vi sembro una cretina?”. “No ma in confronto tu sei calda come una portoricana e lui fa l’inglese. Magari sei annebbiata” sono le osservazioni degli ospiti. L’attrice fa spallucce davanti allo scetticismo generale: “Abbiamo i nostri tempi, io sono inglese, lui di Vicenza, siamo molto slow”.

Elia o non Elia, Jane Alexander sprizza felicità ed energia da tutti i pori e ironizza: “Se passerò il Natale con Elia? No, lo passerò con Damiano e suo padre che gentilmente ci ospita perché - come ti ho detto - non abbiamo una casa!”.