"Diva on tram", un vagone di emozioni viaggia a Roma

Un fine settimana speciale quello che ha visto per la prima volta una splendida sinergia tra lo storico Polo Museale dell'Atac e l'arte. Con grande affluenza di media, personaggi noti e pubblico vario il "Ritrattista delle Dive" Daniele Pacchiarotti ha fatto accomodare sui sedili di un trenino ormai divenuto monumentale le sue amate beniamine dipinte come la Diva per ecccellenza Marilyn Monroe, Madonna, David Bowie, Aretha Franklin, Brigitte Bardot, Vivian Leigh, Liz Tylor fino ad icone odierne nostrane come Barbara De Rossi, Milly Carlucci, Roul Bova, Cristina D'Avena, quest’ultimi autografati dagli stessi.

La mostra è stata fortemente voluta ed organizzata da #Differevent di Sara Lauricella e per l'occasione hanno accolto calorosamente il pubblico la madrina Cristina Sciabarassi (showgilrl e atrice) ed il padrino il cantante e showman Angelo Peluso.