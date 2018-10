Ilary Blasi si sfoga al GfVip: "So' proprio una rinc...ita". In nomination Giorgi, Silvestrin e Cattaneo

Strafalcioni, errori, palpeggiamenti inopportuni e volgari e il solito nulla portato all’estremo sono la sintesi della terza puntata del GFVip 3, una delle più brutte di sempre per assenza di contenuto ed estensione temporale. Fuori Valerio Merola e in nomination Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. In chiusura incredibile gaffe di Ilary Blasi: “So’ proprio una rinc…ita”. La terza puntata del reality show di Canale 5 si apre con Ilary Blasi in tailleur da agente immobiliare e con una clip riassuntiva delle prime due settimane: niente. Solo a sentire il nome di Cecilia Rodriguez per Francesco Monte il pubblico in studio rumoreggia. La Blasi ricorda i nomi dei quattro nominati, anzi no perché uno se lo dimentica: “Come i 7 nani, me ne manca sempre uno”. Se il buongiorno si vede dal mattino, faremo mattino. Detto fatto.

Un Monte di noia

Francesco Monte viene seviziato con le immagini dell’ex Cecilia Rodriguez e con i confessionali da salice piangente. Roba da far concorrenza al viale dei cipressi alti e schietti in duplice filar di Bolgheri. E’ passato un anno, 365 giorni, 52 settimane dall’addio ed è ancora l’argomento principale. Alfonso Signorini con il tatto di una betoniera e il sadismo di una “DBSM” chiede: “Sei ancora innamorato di lei? Cecilia mi ha detto che non hai mai chiarito direttamente”, “Non sono più innamorato. E cosa c’è da dire dopo quelle immagini?”. La Blasi lo stuzzica dicendo di aver invitato Cecilia, ma quella sta facendo zin zin con Ignazio Moser. Figuriamoci se viene lì a farsi infilzare come uno spiedino. Segue consiglio di Signorini a Giulia Salemi: “Gratta, gratta che qualcosa vinci”. La prima mezz’ora della puntata è un teleromanzo di pessima qualità.

Trono Over

Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin sono ai ferri corti con Merola in completo quadroni trattoria e scarpina alla Briatore. Si accusano reciprocamente di essere scorretti, comandini e pieni di prosopopea. In poche parole: il bue che dà del cornuto all’asino. In diretta, l’ex vj di MTV sgancia la bomba: “Racconta avventure erotiche con persone morte (Moana Pozzi, nda) e lo trovo brutto e sciovinista. E non pensa alla famiglia di chi non c’è più. Le donne non le compri, non le porti in albergo”. Battista, sollecitato più volte, esplode: “Non sa dov’è la sensibilità. E’ antico. Se io esco adesso non mi cambia niente, te sei un poveraccio”. Durante la pausa pubblicitaria, Merola dice con aria disgustata all’insopportabile non-comico: “Pezzo di m***a” e Silvestrin: “Pezzo di me**a sarai tu. Se non ti mena lui, lo faccio io. Così faccio quando toccano i miei amici”. Valerione viene eliminato e abbandona la casa senza salutare i due sodali. Silvestrin e Battista confabuleranno tutta la serata per nominare Eleonora Giorgi entrata in rotta di collisione con il supponente Enrico.

Eliminazione

I primi due vip salvi sono Jane Alexander, meglio nota come Giane Alessandra e Ivan Cattaneo. Restano Elia Fongaro e Valerio Merola. La Salemi, tuttologa costantemente interpellata da Signorini nemmeno fosse la Reina, spezza una lancia in favore del velino che agli habitué della diretta notturna piace molto. Esce Merola con il 47% delle preferenze.

Battiscottex

Maurizio Battista, l’uomo dal sorriso mefistofelico, ha trascorso la settimana in crisi per la mancanza della moglie e della bambina. Anche se è diventato celebre sul web per una schifosa pulizia del fondoschiena con lo Scottex mentre cucinava. Battista ha manifestato l’intenzione di ritirarsi perché giustamente 7 giorni a scaricare casette al porto, estrarre carbone in miniera, saldare tubi sott’acqua, è duro e usurante. Ah no, non era lì. Signorini, che soverchia Ilary Blasi nella conduzione, fa una gaffe: “Sei così perché non ti senti leader come in caverna?”, “Veramente sono quattro notti che dormo in caverna”. Ed ecco la lettera della giovanissima moglie con dettagli sulla vita privata. Per delicatezza, gli ricorda pure la recente scomparsa della mamma. Segue il freeze e l’ingresso della compagna Alessandra: in modo subliminale lo minaccia di non dargliela più se abbandona il gioco. Occhi lucidi dei coinquilini e frasi di circostanza: a memoria non meritavamo una versione del GFVip da “gatto appeso ai maroni”. Eravamo talmente affranti dalla minaccia di ritiro di Battista da non averlo nemmeno preso in considerazione. A notte fonda scioglie la riserva: resta. Chi l’avrebbe mai detto?! Nemmeno scendessimo dai monti con l’anello al naso.

Ivan l’orgasmico

In questi giorni non è successo niente e lo sbadiglio con tanto di tonsille di Silvia Provvedi in diretta tv ne è la cartina di tornasole. Così la prova ricompensa viene anticipata alle 22.45. Ivan Cattaneo è indecente: “Io sono un grande inghiottitore erotico”, la Blasi non lo riporta nei limiti del buon gusto, ma ride: “Abbiamo visto le tue slinguazzate di questa settimana” e quello: “Era una circumvallazione linguistica”. Un florilegio di volgarità e doppi sensi che culmina in sgradevoli e pruriginose molestie come la insistita strizzatina al capezzolo di Uolter Nudo e la sbavata nel palato di Elia Fongaro in occasione della noce passata di bocca in bocca. L’ex velino sdrammatizza: “Domani chiedo il test di gravidanza”. Simbolicamente finisce con un mega cetriolo tra i denti di Ivan. Nella seconda parte della prova per il budget settimanale, sempre Cattaneo è posizionato tra altri due belli della casa: Stefano e Basile. Stavolta il cantante dà un morso lascivo sulle labbra di Stefano Sala e si prende un passaggino pure con il judoka. Cattaneo non è il convitato di pietra Cristiano Malgioglio, è una molesta drag queen. Imperdonabile che la Blasi e Signorini continuino a tacere nonostante l’evidente fastidio palesato dai ragazzi della casa. Se fossero state donne quante paternali a buon mercato avremmo sentito?

Il Bronzo del GfVip

Si preme l’acceleratore sul sesso, solito jolly in tempi di zero ciccia. La Blasi propone un’inutile gara fisica tra Stefano, Fabio, Elia, Francesco e Uolter: devono mostrare il lato B e farsi giudicare dalle comari “arrapate”. Raffinatezza power. Sembra uno sketch buttato lì per prendere tempo, per tappare un buco nella scaletta. Subito dopo per coerenza si parla della possente scelta di Lory Del Santo, nominabile da questa settimana. “Decisione giusta. Ho avuto la fortuna di trovare persone amiche – dice l’attrice -. E’ come stare alla fiera della vanità, c’è spessore, bellezza, allegria, simpatia”. Liquidata in un amen.

Monte day

La terza puntata del GFVip è dedicata all’osanna nei cieli di Francesco Monte. Dopo la prima mezz’ora (con continue urticanti inquadrature della NON fidanzata Giulia Salemi che un po’ si specchia indifferente e un po’ recita la Madonna Addolorata, nda), l’opera di riabilitazione di Francesco Monte va avanti con la scomparsa della madre avvenuta 7 anni fa. Alfonso Signorini è così preparato sulla redenzione montiana che fa un’altra gaffe: “E’ un dolore fresco. Stavi facendo un programma (UominieDonne, nda) quando è venuta a mancare”, “No era già successo. Ho deciso di farlo per andare avanti”. Monte esce dal confessionale e dice l’unica cosa giusta della serata: “Basta”. Ma il trauma emozionale continua con l’ingresso dell’elegante e affettuosissimo padre Angelo. Che Signorini si fosse armato di stucco e colori per abbellire il prediletto, era chiaro, meno evidente che fosse il cocco anche di mamma Ilary. Il tifo è spudorato: “Sei dolcissimo, bravo Francesco”. No comment sul commento di Signorini: “Hai mostrato una parte di te che non conoscevamo”. Ma che sta a dì?! Il ragazzo non ha costruito pozzi nei villaggi in Africa, non ha portato aiuti umanitari in Siria. Più semplicemente non ha nemmeno fatto il bene della collettività servendo un pranzo alla Caritas. E’ semplicemente passato di programma tv in programma tv a raccontare, proprio come ora al Gf, quanto sia straziato il suo cuoricino. E in mezzo ci ha infilato qualche canna, secondo Eva Henger. Alle 23.48 ci si augura che qualcuno a Mediaset si ricordi degli altri 17 concorrenti. Muti.

SCoronaTA

Il GFVip ravana nei sentimenti e nel dark side come Cattaneo lecca e rovista nella gola dei ragazzi. Silvia Provvedi viene chiamata in mistery room e bombardata con spezzoni dell’intervista di Fabrizio Corona che la umilia: “Non l’ho mai amata. I miei due amori sono stati Nina Moric e Belen”. La Provvedi rilancia: “Sono stata io a non voler più lui e non il contrario, ho valori che probabilmente lui non ha. L’ho presa umanamente in quel posto”, Signorini ha uno spiegone a tutto: “Mi piace illudermi che Fabrizio (non dice il cognome come se si trattasse di un divo) davanti alle telecamere abbia fatto il personaggio e non la persona”, ma la Provvedi lo corregge: “Eh no, le parole fanno male. C’è un canzone di Giorgia “Oro Nero” che dice ‘non solo gli schiaffi, ma anche le parole fanno male’, bisogna saper dosare le parole. Lui non farà più parte della mia vita”. Applausi del pubblico, mentre Ilary Blasi si leva un sassolino dalla scarpa (leggi caso Vento-Totti): “Sei una ragazza giovane e hai una vita davanti. Ti guarderai indietro e sorriderai, magari canterai la canzone ‘Viva la libertà’ proprio come faceva il tuo amico” (si riferisce al video in cui l’ex paparazzo cade in bicicletta mentre canta). Lady Totti blasta Fabrizio Corona.

Nomination

Ahinoi Maurizio Battista è immune in quanto preferito del gruppo. La Salemi fa il nome di Enrico Silvestrin per il modo di fare aggressivo”; Ivan Cattaneo lo stesso “ è stato molto spiacevole il modo in cui ha inveito contro Merola”; la Marchesa nomina Eleonora Giorgi “ci tratta ancora come se fossimo un gruppo a parte”; Uolter Nudo nomina la Marchesa “perché non è abbastanza popolana”; Mainardi manda al voto Eleonora Giorgi “mi ha urlato contro e anche se mi ha chiesto scusa, sono amareggiato”; Francesco Monte nomina Ivan Cattaneo per la battuta fuori luogo sul grande amore tra Cecilia e Ignazio”, pronta la replica: “Come sei permaloso, mamma mia”. Benedetta Mazza (che, insieme a Martina Hamdy, viene strigliata da Signorini in quanto utile come un citofono nel deserto) e Fabio Basile fanno il nome di Eleonora Giorgi; Lory Del Santo e le Donatella nominano Silvestrin “si deve dare una calmata”. Enrico Silvestrin, uno che del rigore sul cibo fa il suo vessillo di guerra, vota Ivan Cattaneo: “ha fatto lo sciocco durante le prove levandoci soldi per mangiare”; Stefano Sala nomina Enrico “la sua reazione contro Eleonora e Valerio mi ha fatto paura, quando è troppo è troppo” e Jane Alexander va sulla Giorgi “perché scatena le liti”. Martina sceglie Nudo ed Elia nomina la Giorgi. L’attrice manda al voto Enrico Silvestrin: “Perché è falso in un modo che mi fa venire i brividi. Ho osato mettermi contro il loro gruppo. Preferisco essere eliminata, non ho lo stomaco di stare con quei due, tre. Gli altri sono ragazzi giovani e si fanno dominare dalla Marchesa e da Battista, Basile è succube altrimenti non mi avrebbe mai nominato. Enrico purtroppo è sopraffatto dal rancore per la vita. Pago lo scotto dell’amicizia con Merola. Silvestrin è falso e dittatoriale, pretende regole da caserma”.

Anni ‘80

Valerio Merola è rimasto fermo agli anni ’80 nel gergo e nel modo di pensare, ma gli attacchi veementi e le offese violente sulla sua persona subite da Silvestrin e Battista suscitano tenerezza. Quando entra in studio, va in onda una clip terribile in cui i due concorrenti lo fanno a pezzi: “E’ talmente viscido che quando si alza lascia una chiazza d’unto”. Non si uccide un uomo morto.

Caos e fascio

Il GfVip spegne le luci intorno all’1.29, ma dai telespettatori alla conduttrice passando per la regia, nessuno ne può più. Durante le nomination si accavallano voci fuori campo, le tracce audio si sovrappongono, le musiche partono a casaccio. Si sente però Eleonora Giorgi dire a Cattaneo: “Ha fatto tutta quella cosa falsa del ritiro, la scena con la bambina… “ e il cantante “E meno male che voleva andare via…”, “E non era meglio? E’ un fascista dichiarato me l’ha detto Fulvio Abate un nostro comune amico”. Ilary Blasi fa l’ennesimo errore: “Gialappa’s chi avete IMPOLLINATO…” invece di impallinato, ma il trio non la bersaglia. Perché? Semplicemente perché hanno sf***to tutti e sono andati a magnà: gli ultimi due interventi sono registrati. E per la serie il meglio deve ancora venire (frase che porta una sfiga pazzesca), Lady Totti segna una doppietta: “Chiudo ufficialmente il televoto, ahhh nooo scusate apro ufficialmente il televoto. Dai prendiamola a ridere” e mentre va la sigla a microfono aperto si sente: “No vabbè, io sono proprio rincoj***a”. Non è la sola.