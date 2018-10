Domenica live e Domenica in, caos sugli ascolti e vittoria a metà

A Domenica In, Mara Venier scimmiotta le frasi cult di Barbara d’Urso, Carmelita sottolinea che “la vera unica domenica pomeriggio è Domenica Live. Un programma che va talmente bene da aver aggiunto due blocchi pubblicitari, ben 13”. I video sono diventati virali e hanno infiammato l’attesa per i dati d’ascolto. In sovrapposizione vince Mara Venier, Domenica Live sale dopo la chiusura del programma di RaiUno, ma non sfonda.

Domenica In ha intrattenuto, dalle 14 alle 14.54, 2.322.000 spettatori per lo share del 15.2% e 2.077.000 spettatori pari ad uno share del 15.6% nella seconda e ultima parte finita alle 17.28. Ancora una volta è stato un ottimo traino per Cristina Parodi che ha ottenuto un ascolto medio di 1.720.000 spettatori pari al 13%. Su Canale 5, Domenica Live ha raccolto 1.721.000 spettatori (11%) con la presentazione, 1.994.000 pari al 14.4% con il blocco Attualità dalle 14.28 alle 16.57; 1.919.000 spettatori per il 15.7% con le Storie fino alle 17.21. Quando è finita “Domenica In” è salita a 2.165.000 spettatori pari al 17.4% dalle 17.25 alle 17.55, 2.330.000 spettatori con il 17.3% di share dalle 18.01 alle 18.31 e 1.946.000 spettatori per il 13.8% di share con L’Ultima Sorpresa. Dunque i dati parlano chiaro: in sovrapposizione il contenitore domenicale di Zia Mara torna davanti al programma rivale.

Le due “Signore della domenica” leggono i dati in maniera “elettorale”: Mara Venier festeggia su Instagram con un laconico: “Grazie a tutti. Ieri è andata molto bene !!!! DOMENICA IN 15.45 DOMENICA LIVE 13.98 grazie al pubblico che ci ha seguito”, più articolato e velenoso il ringraziamento di Barbara d’Urso sullo stesso social: “Buongiorno!! Anche ieri grandi ascolti per Domenica Live!!! Picchi del 20% di share e di 2 milioni 600 mila spettatori!!! Domenica Live prima parte 17,36%, seconda parte 17,30%, Storie 15,74%, Attualità 14,37%. Questi sono i dati Auditel VERI!! Visto che anche stavolta vedo in giro strani calcoli senza valore e che molti non mettono i dati per intero. E questo nonostante noi partiamo 6 punti sotto rispetto alla concorrenza e abbiamo più del doppio della pubblicità!!! GRAZIEEEEEEEEEEE!!!!!” e una serie di hashtag come #laveritàvince, #nonostanteildivarioiniziale, #13pubblicità, #la domenica degli italiani.