Eleonora Giorgi offende Zucchero. Poi si pente ma è troppo tardi...

Al Grande Fratello Vip Eleonora Giorgi si confronta con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona (titolo finto secondo quanto rivelato dal settimanale "DiPiù") e incappa in un'epica gaffe su Zucchero.

Sedute in salotto le due donne si stavano raccontando piccoli retroscena e aneddoti sui comuni amici del mondo dello spettacolo quando l’attrice 65enne si è lasciata sfuggire: “Sapessi come ho visto Zucchero… l’ultima volta che l’ho visto era zozzone e ubriac…”. Accortasi della gaffe davanti alle telecamere del GFVip, si è morsa le labbra in modo imbarazzato e aggiunto: “E’ bravo, un grande artista”. La Marchesa si è accorta della defaillance ma giustamente ha fatto finta di nulla: “E’ stupendo, l’ho visto in un concerto a Piazza San Marco che era una cosa meravigliosa”.