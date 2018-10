Francesco Monte in lacrime. Si consola con Stefano Sala

Francesco Monte non ha dimenticato Cecilia Rodriguez e certo la casa del Grande Fratello Vip tappezzata con le foto dell’ex e Ignazio Moser non è d’aiuto. Un dolore che rinnova quello della madre scomparsa 7 anni fa. Monte piange lacrime amare, ma sembra aver trovato un porto sicuro: Stefano Sala, ex fidanzato di Dayane Mello. I due sono pappa e ciccia. E Marco Ferri a "Mattino Cinque" svela un retroscena.

Dopo aver rifiutato Giulia Salemi, Francesco Monte è crollato e ha pianto per l’ex storica fidanzata: “Rivedere le foto di Cecilia non mi fa bene. E’ stata la storia più importante della mia vita, forse sono scappato da quel dolore e in testa mi vengono un sacco di cose. Ho tenuto botta per un anno…e credo di essere stato troppo superficiale. Lei è una persona bellissima e le cose che mi hanno fatto innamorare non sono cambiate. Ho accettato tutta la situazione, adesso capisco che devo vivermi il dolore. Qui dentro ho una doppia botta psicologica. Per assurdo sono più contento che si sia creata una storia piuttosto che fosse un’avventura, una storiella. Il primo mese la guardavo poco, poi l’ho capito subito che qualcosa non andava, non ero arrabbiato, ma deluso, svuotato”.

E l’amico Marco Ferri, a “Mattino Cinque”, racconta un retroscena: “Stiamo vedendo il vero Francesco. All’Isola, a telecamere spente, l’ho visto piangere tantissime volte. Al dolore per la perdita dell’amore, Francesco unisce quello sempre vivo per la scomparsa della mamma nel 2011: “Quando una donna più grande mi fa una carezza mi sento bene, ma penso anche che non è mia madre a farmela. Forse potevo fare di più quando c’era”. Eppure la casa di Cinecittà sembra aver regalato a Monte una nuova forte amicizia, quella con Stefano Sala. I due sono inseparabili, “complottano” sotto le coperte e stanno sempre insieme. Alle 4 del mattino di oggi, Francesco era ancora sveglio e stava parlando, mentre Stefano Sala ha ceduto e Monte: “Te ne stai andando? Ti raggiungo tra poco amo’”.