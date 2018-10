Sossio fuori controllo dà scandalo col seno della tentatrice

Sossio Aruta senza freni e senza pudore a Temptation Island Vip. Tocca il seno della single Sara e piange per lei, ma appena la fidanzata Ursula Bennardo gli rende pan per focaccia con l’amico Giorgio Alfieri si dichiara geloso.

Sossio Aruta, ribattezzato dagli utenti di Twitter “Zozzio”o “Zonzo”, improvvisa un cialtronissimo show di buon mattino: sculetta, tiene il ritmo di una canzone con una mano e una gamba, indossa un perizoma giallo canarino, una giacca doppiopetto con borsalino e si auto elogia: “ammazza che figo”. Nel pinnettu, Ursula guarda il broccolone preparare sulla sabbia un cuore con le pietre alle due di notte con la scritta “S+S” che farebbe pensare a “scemo + scema” e invece sta per Sossio e Sara. La single è visibilmente stufa: il bomber è troppo appiccicoso. Al ritorno nel villaggio, Valeria Marini fa un favoloso cazziatone a Ursula: “Non devi stare male per lui! Passiamo le notti a parlare e poi tremi in bagno. Una gallina in confronto a lui può andare a prendere il Nobel”. La donna è attesa al falò da una bravissima Simona Ventura e ovviamente le cose peggiorano perché c’è un video porno che l’aspetta: il fedifrago fidanzato mette la mano sulle poppe di Sara che gliela leva in malo modo (ma come?! una settimana fa se l'è fatte sbaciucchiare): “O ti dimentichi o te ne fotti o non capisci. Sai quanto sono riservata”, Aruta si giustifica: “è stato un gesto spontaneo, l’ho fatto come fossi la mia donna, il mio amore”. Ursula ringrazia. “Hai 47 anni e i tuoi istinti li devi saper dominare” lo stigmatizza la 24enne più sveglia del cornificatore seriale. Sara è talmente low profile che dieci minuti dopo lo omaggia con un amorevole biglietto firmato “la tua cucciolotta” e una maglietta con “sei il mio re leone”. Sossio è stato troppo temo a “UominieDonne” e scade nel ridicolo: odora la busta e la maglietta. Ursula lo demolisce: “Non mi chiedo perché lo fa, credo che sia vuoto, stupido, è un mostro”.

Dopo due settimane in cui Ursula ha più corna di un cesto di lumache la storia cambia: la bionda intreccia una conoscenza con Giorgio Alfieri, ex compagno di squadra di Sossio che diventa pazzo di rabbia alla vista di un semplice masaggio: “Sei uno sfigato, bella coppia di str**zi…Giorgio buttati a mare con tutti i panni”. Simona Ventura gli chiede se è geloso e quello: “Sì, mi ha dato fastidio”.