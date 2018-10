Maurizio Battista in ansia, il comico teme Monte e Giulia Salemi

Maurizio Battista, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3, si è distinto nella prima settimana del reality show per la parlantina e la poca simpatia. Prima ha aspramente criticato l’ex velino Elia, reo a suo dire, di essere troppo tranquillo e di prenderlo in giro perché non ha capito una sua battuta, poi ha attaccato Temptation Island Vip. Battista è interessato-preoccupato per cosa faranno vedere stasera, vorrebbe essere protagonista come ha ammesso con Valerio Merola: “Noi abbiamo fatto riflettere, abbiamo fatto ridere, non vorrei che dessero spazio al gossip”.

Il comico di Colorado teme di essere oscurato da Francesco Monte e Giulia Salemi e così ha aggiunto a bassa voce credendo ingenuamente di non essere sentito: “Non vorrei che gli autori sfruttassero i gossip fra tronisti, ex fidanzate e cose del genere. Noi in casa abbiamo fatto vedere delle belle cose, simpatia, allegria, le lacrime, Lisa Fusco, cose spontanee. Qui c’è la verità, poi va di moda il gossip tipo Temptation Island Vip, ecco quel format diciamo che è proprio fintarello dai. Ma ti pare che uno va a corteggiare le fidanzate sotto le telecamere?!”.