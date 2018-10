Lory Del Santo entra al Grande Fratello Vip e manda in tilt i coinquilini

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 3 ruota in gran parte intorno al discusso ingresso di Lory Del Santo nella casa di Cinecittà. Per la regista è una “medicina diversa”, ma non tutti i concorrenti l’accolgono a braccia aperte.

Lory Del Santo fa il suo ingresso in studio intorno alle 22.30 (dopo essere stata annunciata per una settimana giusto per far impennare la curva dello share e non sfruttare un dramma). Ha sempre quello sguardo svuotato visto a “Verissimo”, quegli occhi che non vogliono farsi inghiottire dal feroce buio dell’anima. Bacchetta subito Ilary Blasi: “No, ti sbagli di brutto, non era luglio quando ho fatto il provino, ma inizio giugno. Ero felice di partecipare al GF, lo ritengo un programma specchio di noi stessi, mi piace molto, ma la notizia della morte di mio figlio è stata devastante. Ero totalmente impreparata all’evento. Ho perso il senso del tempo e ho perso la memoria. Sono piombata in un tunnel nero e sono stata in stato confusionale per molto tempo”. Alfonso Signorini non appoggia la scelta, ma quella: “Sono per metà luce e per metà buio, ma ho tanta luce ancora da dare. E’ successo che ho passato tanti giorni da sola e pensavo troppo. Stavo male e pensavo ‘se non lo saprà mai nessuno io potrò uscire ed essere me stessa’. Ma gli altri se ne accorgevano, mentivo continuamente e così mi sono detta: basta devo affrontare la vita. Entro al GF per cercare una medicina diversa. Tanti anni fa, con la morte di Connor, feci una scelta diversa, mi chiusi e mi isolai completamente dalla società. Fu molto doloroso”. Secondo Signorini il dolore della Del Santo fa a pugni con la cornice ludica del programma, ma lei spiega le motivazioni di una scelta così estrema: “Entro perché ho molto amore da dare. Mi appello alle famiglie che hanno una persona malata vicino, voglio incoraggiarli e dire loro di ricordare che una persona cara può venir meno da un momento all’altro per questo dobbiamo ricordarci di voler bene sempre, in qualsiasi momento”. Replica con fermezza alle critiche: “E’ giusto, più che logico e normale che la gente non capisca. Io però sto pensando al mio bene e alle donne colpite da una tragedia come la mia dico che devono andare a lavorare e di scegliere le cose che ci aiutano come il lavoro. Siamo tutti delle meteore che fanno un percorso e dobbiamo emanare luce”. Signorini conclude con una frase che sembra una derisione: “Illuminaci, illuminaci”.

Davanti alla porta rossa, mostrano alla Del Santo il parere dei suoi futuri coinquilini: Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo sono dubbiosi e si sentono in imbarazzo, Jane Alexander e Valerio Merola sono pronti a capirla. E la Del Santo ironizza: “Guarderò chi si tuffa a bomba sperando che non si faccia male perché la piscina è poco profonda. Cercherò di tirare fuori il mio lato divertente e accetto la sfida”. “Spero di non portare tristezza, ho lottato tanto nella mia mente”. L’accoglienza è buona tranne quella di Maurizio Battista: "No, non sono d'accordo".

Poco prima di prendere parte al gioco, Lory Del Santo aveva salutato i follower con un messaggio su Instagram: “Sto per iniziare un nuovo viaggio. Non sarà facile, ma è meglio averci provato che vivere per sempre con il rimorso di non aver avuto il coraggio di cercare una medicina diversa...”.