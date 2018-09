Al Grande Fratello Vip concorrenti già in crisi d'astinenza

Al Grande Fratello Vip torna di moda un antico problema. I concorrenti maschi si stanno lambiccando il cervello su dove possano risolvere le necessità onanistiche. A dar loro la soluzione di ha pensato la simpatica Benedetta Mazza: “Sotto le coperte e via”.

Ieri notte Enrico Silvestrin si è confrontato con Fabio Basile su un problema comune: “Prima di entrare al Grande Fratello Vip mi ero posto il problema Dove lo faccio? Fuori resisto al massimo 4 giorni senza toccarmi e se qui sto tre mesi è tanto. Avevo pensato al bagno, ma ho dovuto escluderlo: c’è un bagno soltanto e se lasci fuori il microfono è una confessione di reato. Poi c’è la GoPro, la telecamera montata in alto, e io non lo avevo calcolato quindi escludo a priori di poter espletare qualcosa qua dentro. Non c’è posto”. Fabio Basile ha confessato: “Un posto ci sarebbe, ma non lo dico per vergogna”. Benedetta Mazza li ha ascoltati e ha dato loro la soluzione: “Ragazzi sotto le coperte! Piegate le gambe e non vi vede nessuno”. Il vj di MTV ha replicato: “Ma io ho Maurizio Battista accanto nel letto come faccio?”. E il comico: “E che devo fartela io?!”.