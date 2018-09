L'aneddoto di Walter Nudo fa piangere dalle risate

Walter Nudo, l’uomo "un po' quercia e un po' palma”, il concorrente mosso dall’Universo quando c’è da fare le nomination, è già protagonista del Grande Fratello Vip 3. Tra consigli e confessioni ha rivelato un divertente aneddoto sul suo passato. “Non lavoravo più, dopo colpo di Fulmine, e nessuno mi riconosceva per strada" ha detto a Francesco Monte e Stefano Sala (che se lo ricordano quando erano bambini, nda) e poi ha aggiunto: "Un giorno una ragazza mi insegue per strada, io mi fermo convinto che… e mi dice ma sei proprio tu? e io sì, ebbene sì e lei non sai che piacere conoscerti Marco Liorni!”.

Visualizza questo post su Instagram POOR Walter... #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: Set 26, 2018 at 11:00 PDT