“Belli dentro, Belli fuori”: Gianluca Mech in tv

Il guru delle diete torna in tv per parlare di salute e benessere. Dal 6 ottobre arriva su La7 “Belli dentro, Belli fuori”: il nuovo programma dedicato al benessere e alla salute condotto da Roberta Capua. Dieci puntate in onda ogni sabato alle 12 che saranno arricchite dalla presenza di Gianluca Mech, esperto di alimentazione, e Margherita De Bac, prima firma del Corriere Della Sera. Un bellissimo giardino d’inverno diventerà un vero e proprio salotto del benessere dove, di puntata in puntata, ospiti sempre diversi daranno preziosi consigli per essere “Belli dentro, Belli Fuori”. Si tratta di un programma dedicato al benessere con l’occhio puntato su quello che accade nel mondo. Sarà infatti l’attualità il punto di partenza di ogni puntata con una rassegna stampa curata proprio da Margherita De Bac a definire e approfondire i temi più discussi, interessanti e controversi legati al mondo della salute e del benessere.