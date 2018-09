Mara Venier si conferma il Pippo Baudo in gonnella e asfalta di nuovo Barbara d’Urso. La sua “Domenica In” è fresca e classica come uno spritz, ma non dà mai alla testa e non passa mai di moda: nella prima parte ha tenuto incollati al teleschermo 2.240.000 telespettatori per il 15,80% di share e nella seconda parte fino alle 17.35 è stata seguita da 1.975.000 per il 15,79% (ha fatto da traino alla trasmissione di Cristina Parodi “La prima volta” che ha ottenuto 1.634.000 e il 13,64%).

Su Canale 5, Domenica Live di Barbara d’Urso ha registrato nell'anteprima 1.628.000 telespettatori con lo share del 10,91%, nel segmento attualità 1.812.000 e 13,58% e nella parte denominata Storie con l’intervista alla sorellastra della principessa Meghan Markle, ha interessato 1.982.000 con il 16,47% ( nella prima parte 1.997.000 e nella seconda 2.036.000 per il 16,89%). Dunque in sovrapposizione Domenica In ha segnato il 15,8% e Domenica Live il 13,4%. “Anche ieri abbiamo vinto sulla concorrenza… mi godo queste due vittorie inaspettate… poi si vedrà” è il post super sorridente della Venier sul suo profilo Instagram.

Siccome in giro leggo solo dati parziali, questi sono i dati ufficiali di Domenica Live!! #fakenews pic.twitter.com/GZjsjhxQsd — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) 24 settembre 2018

Ma Barbara d’Urso non ci sta e replica pubblicando su Twitter i dati completi di Domenica Live: “Siccome in giro leggo solo dati parziali, questi sono i dati ufficiali di #DomenicaLive” con tanto di hashtag #fakenews. Come a voler intendere che la sovrapposizione non è rappresentativa del tutto. La guerra continua.