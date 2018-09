Ascolti tv, Temptation Island Vip parte bene ma perde la sfida con la fiction

Buon debutto per Temptation Island Vip che registra 3.449.000 telespettatori per il 19,5% di share in una serata non facile con l’esordio delle squadre italiane in Champions League e la partita di volley Italia-Slovenia che ha segnato un ottimo 9,54% di share pari a 2.175.000 spettatori.

Tuttavia, il reality dei sentimenti, condotto da Simona Ventura, è stato battuto da “Una pallottola nel cuore 3” su Rai1 che ha interessato 4.022.000 telespettatori con uno share del 17,51%. A luglio scorso, la prima puntata dell’edizione dei non famosi di Temptation Island raccolse davanti allo schermo 3.751.000 telespettatori con il 21,5% di share.