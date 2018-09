Gina Lollobrigida sta meglio. Presto dimessa dall'ospedale

“Gina sta decisamente meglio e in giornata lascerà l’ospedale S. Eugenio di Roma”, racconta Andrea Piazzolla (l’imprenditore che da anni riveste la carica di manager di una società della diva amata in tutto il mondo). La Lollo ieri era attesa da Mara Venier (che ha vinto la sfida della domenica contro la d’Urso alla prima puntata), ma a causa di una lieve emorragia dal naso è stata ricoverata per accertamenti. In giornata, dopo la visita di routine, lascerà l’ospedale romano. Da notizie in nostro possesso sappiamo che ha trascorso serenamente la notte e ha già voglia di tornare a lavorare. Domenica prossima dovrebbe essere in studio dalla Venier.