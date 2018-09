Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip a partire da martedì 18 settembre (ore 21.25 su Canale 5) e nello studio di “Verissimo” ha svelato alcuni retroscena sull'accoltellamento del figlio Niccolò e presentato le sei coppie che partecipano al docu-reality prodotto da Maria De Filippi. “Spia il tuo amore, ma ascolta il tuo cuore” è diventato il suo slogan.

La Ventura, giacca verde acido e jeans, è in splendida forma, ha voglia di spaccare il mondo e di dimostrare che è ancora lei la regina dei reality show nonostante abbia perso quel velo di irruenza e onnipotenza che in passato le ha attirato più di un’antipatia. D’altra parte una combattente è per sempre. A Silvia Toffanin, presentatrice di “Verissimo”, racconta: “Sono emozionata a essere qui con mio figlio Niccolò (accoltellato fuori dalla discoteca Old Fashion il 1° luglio scorso, nda). Da mesi vivo le emozioni e le esperienze con un’altra percezione. Credo che i fatti della vita accadano per un motivo. In casa abbiamo vissuto l’episodio come un segnale. Adesso prendo tutto in maniera più misurata, ci sono cose importanti che da un momento all’altro potrebbero finire, quindi mi godo ogni cosa”.

Simona Ventura ripercorre la notte da incubo: “Stavo tornando da due eventi in Calabria e mi stavo recando a Barolo. Mi arriva una telefonata alle 6 del mattino ed era una sua amica che mi dice hanno accoltellato Niccolò, mi si è gelato il sangue. Ha detto è grave, siamo al Niguarda. Ho chiamato Gerò e in 10 minuti era in ospedale. Nel frattempo arrivavo a Roma e stavano uscendo notizie gravissime. Non c’era posto per Milano e sono dovuta andare a Torino dove mi hanno messo a disposizione una macchina. Le tre ore più brutte della mia vita però da madre sentivo che non era grave come si diceva. Quando è arrivato era coperto di sangue e piano piano mi sono resa conto che è sopravvissuto a una cosa enorme: ha preso 11 coltellate". La Ventura trema tutta, ancora traumatizzata dal ricordo e dal pericolo scampato e quando legge la lettera aperta al figlio non trattiene le lacrime.

Poi super Simo volta pagina descrivendo le sei coppie di “Temptation Island Vip”. Parte con Valeria Marini e Patrick Baldassarri: “la coppia stellare, sono venuti per capire se il loro rapporto può sfociare in qualcosa di duraturo. Si conoscono da 20 anni però hanno alti e bassi. Daranno grandissime soddisfazioni”. Seguono Sossio Aruta e Ursula Bennardo: “Lui è il classico gallo cedrone, che non capisci se ci fa o ci è. Beh vi dico che ci è, gli perdoni quasi tutto perché ha una faccia di bronzo…mentre lei è una donna forte”. Poi Andrea Zenga e Alessandra: “Sono venuti per l’eccessiva gelosia di lei. Sono tutti da scoprire, la storia è diversa da come ci si può immaginare”. Fabio e Marcella Esposito sono a Temptation Island Vip in qualità di “imprenditori di successo”: “Tra di loro non tutto è come appare”. E ancora Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: “Una coppia esplosiva (ride, nda). Alla base c’è un grande sentimento, vivono di forti emozioni, ma non ho mai visto due fidanzati litigare così tanto. Urlano molto l’uno contro l’altro. Ne vedremo di tutti i colori”.

Dulcis in fundo, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: “È stato strano il falò con lei, il mio ruolo è a sottrazione, io non posso entrare nelle dinamiche e devo dire che non potevo dare dei giudizi… facevo delle facce che… (come a dire che comprendeva fin troppo bene le lamentele della Larini, nda) Sì, è stato difficile. C’è stato pure il falò con Stefanoooo". E Niccolò: “Io li guarderò per spaccarmi di risate”. Divertimento, pardon emozioni fortissime in arrivo.