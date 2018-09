Fedez in lacrime da Costanzo

Fedez è il protagonista della prima puntata de "L’Intervista" di Maurizio Costanzo, parla del suo successo e del figlio Leone. Piange e fa anche una nuova dichiarazione d'amore alla neo moglie Chiara Ferragni: “Lei è stata la mia medicina”.

Ma il rapper in lacrime non è una novità: aveva gli occhi lucidi quando fece la proposta di matrimonio a Chiara Ferragni, all’Arena di Verona; scoppiò in un pianto a dirotto per il pericolo scampato quando il suo ex amico J-Ax gli fece uno scherzo con la complicità de "Le Iene"; ha versato lacrime di commozione a "X Factor". Ma questa volta a farlo piangere è stato Maurizio Costanzo.

Il rapper, ospite de “L’Intervista” (in onda lunedì 17 settembre alle 23.20 su Canale 5), ha dichiarato: “Il successo mi ha cambiato, mi ha reso ciò che sono nel bene e nel male. Sono un po’ in mezzo tra quello che ho sempre odiato e quello che avrei voluto essere. Inevitabilmente sono diventato ciò che ho sempre odiato. Sono una contraddizione vivente”. Poi Fedez si è intenerito alla vista di Leone: “È normale che sia così, sono d’accordo non c’è gioia maggiore”, ma è sulla neo sposa, Chiara, che ha rivelato la parte più intima e nascosta di sé: “Da subito c’è stata un’affinità fuori dal comune (…) per me è stata una sorta di medicina perché io sono praticamente l’opposto, io sono una persona molto cinica, poco spensierata… quando c’è da vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto io vado verso il vuoto e il problema è che il vuoto ti può anche risucchiare (…) lei cerca di vedere il bene e il bello in tutto e di conseguenza riesce a godersi le cose come io non sono mai riuscito a fare prima del suo arrivo”.