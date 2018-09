X Factor fa il provino a Lodo Guenzi. È lui il sostituto di Asia Argento?

Continuano le audizioni della dodicesima edizione di X Factor, continua la ricerca dei quattro giudici e soprattutto si continua a parlare di Asia Argento. La new entry di quest’anno ha perso il posto da giudice a seguito dello scandalo che la vede protagonista insieme all’attore Jimmy Bennett, che ha accusato l’attrice 43enne, paladina del movimento MeToo, di molestie sessuali. Nonostante Asia abbia pagato Bennett per il suo silenzio, lo scandalo è scoppiato lo stesso, abbattendosi come un uragano sulla trasmissione. Per le audizioni, già registrate, ormai c’è poco da fare, ma per i live la produzione di X Factor è ancora alla ricerca di un sostituto che affianchi Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi per la conduzione del talent.

Spoiler: stiamo per assistere all'audizione di Lodo Guenzi come giudice di X Factor 13 #XF12 — Davide Maistrello (@ge_aldrig_upp) 13 settembre 2018

Uno dei nomi che girano in questi giorni è quello di Lodo Guenzi, il frontman de Lo Stato Sociale – quelli della “vecchia che balla” a Sanremo, per capirci – idolo del pubblico indie, è ospite al tavolo dei giudici per una parte di questa seconda puntata di audizioni. Insomma, il campo da gioco l’ha già tastato e anche con una certa disinvoltura. Sarà lui il nuovo quarto giudice? Forse. Le opzioni sul tavolo sono diverse: il rapper Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Elio e tanti altri nomi. C’è anche la possibilità, molto remota, del ritorno di Asia Argento, che nel frattempo si è rifatta viva, almeno su Instagram, con una foto che la ritrae visivamente provata.

Ma chiacchiere a parte, c’è soprattutto la musica e tanti aspiranti cantanti, con e senza futuro, pronti a calcare il palco di X Factor. Fra le sorprese, in positivo, della serata impressiona la sedicenne Camilla Musso, che punta in alto con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla e centra il bersaglio: commuove il tavolo dei giudici, il pubblico e i social con un’esibizione impeccabile. Uno dei posti per i live è sicuramente suo. Anastasio, 21 anni, è invece un rapper che porta sul palco di X Factor il suo inedito “La fine del mondo”: testo impressionante e giudici tutti convinti, tranne Fedez, che nutre ancora qualche riserva.

Dalla che rinasce nella voce di una sedicenne sembra proprio un miracolo #Camilla #XF12 — PaolaGallo (@OndeFunky) 13 settembre 2018

C’è invece chi impressiona, ma in negativo. Davide Celiento si presenta sbandierando la raccomandazione di Laura Pausini, che da giudice di X Factor Spagna gli ha consigliato di provare anche in Italia. Avrebbe fatto meglio a fermarsi al primo tentativo, si sarebbe risparmiato la brutta figura; forse quella della Pausini era solo una scusa per mandarlo a casa. Ci riprova anche Angelo Oliva, che lo scorso anno si era beccato un “sei una pippa” da Mara Maionchi, schietta come al solito. Questa volta per lui va meglio e il pubblico, divertito, lo acclama, ma per i giudici non basta, e per toglierselo di torno gli fanno firmare un contratto, stilato dal “notaio” Manuel Agnelli, che lo obbliga a non tornare più in cambio di quattro sì.

“Ciao, sono Simone Geri e sono un attore di cinema per adulti”.



Se volevate un momento buono per fare i meme, noi siamo qui a leggere TUTTO. #XF12 pic.twitter.com/UVnUVYY6Eh — X FACTOR (@XFactor_Italia) 13 settembre 2018

E siccome a X Factor non ci si fa mancare nulla, c’è posto anche per Simone Geri, pornoattore, che però sul palco dura meno di trenta secondi. Ci sono anche i fenomeni da baraccone come Christian Toppeta, che dopo una pessima esibizione e il primo no di Fedez decide di lasciare il palco dimostrando una spiccata perspicacia. E da giovedì prossimo la sfilata dei talenti, o presunti tali, continua, con l’incognita del giudice sostituto di Asia Argento ancora da risolvere.