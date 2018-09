Temptation Island Vip sarà ai nastri di partenza martedì 18 settembre su Canale 5, salvo rinvii dell'ultim'ora. Al momento c'è stata già qualche anticipazione: Valeria Marini si sarebbe invaghita di Ivan, aitante tentatore di origine spagnola e il primo falò sarà molto "infuocato" come ha rivelato Simona Ventura dalle colonne di "Uomini e Donne" magazine.

Si conoscono anche i nomi di due tentatori "famosi" non scelti dalle fidanzate: Francesco Chiofalo, ex partecipante a Temptation Island ed ex di Selvaggia Roma, avvistato oltre una settimana fa all'aeroporto di Fiumicino e il napoletano Antonio Braucci. Il giovane dalla barba incolta è medico chirurgo e attore allo stesso tempo. La sua ultima fatica cinematografica è una comparsata nel film "Napoli velata" e domenica scorsa si divertiva in un noto locale di Pozzuoli.