Mattino Cinque, Federica Panicucci esagera e il pubblico non perdona

Che splendore Mattino Cinque! Il contenitore del mattino di Canale 5 ha riaperto con due sorprese: Francesco Vecchi era presente nello studio leggermente rinnovato e Federica Panicucci era illuminata più di Times Square, Seventh Avenue e Broadway messe insieme. La prima bella notizia è che il bravo Vecchi “non è rimasto a casa a settembre” come aveva tuonato “The blondie” a maggio durante un fuorionda trasmesso da “Striscia la Notizia” (di fatto gli ha salvato il posto, nda). Quella minaccia, frutto di chi è sicura di piacere come conduttrice ai vertici Mediaset, è finita in una bolla di sapone. La seconda notizia è che la Panicucci ha “rubato” le luci a Barbara d’Urso. La lunga e inconfondibile chioma bionda adagiata sul completo bianco e finita con pelle del viso color madreperla nonostante un’estate passata alle Maldive dove il sole picchia in testa più di un pistone in un cilindro. Troppo per non scatenare l’ironia del pubblico social. Su Twitter la somiglianza più gettonata era quella con un terribile personaggio di Harry Potter: “Abbiamo raggiunto livelli di ridicolo epici. È talmente piena di luci che il suo naso sembra quello di Lord Voldemort”.

Tra gli argomenti della prima puntata non poteva mancare il matrimonio dei “Ferragnez” con “particolari inediti” che ovviamente non esistevano visto che tutto è stato organizzato nei minimi dettagli per conquistare vecchi e nuovi media e che a distanza di 10 giorni Leone è pronto per l’asilo, Fedez per il tormentone dell’estate 2019 e Chiara ha battezzato la prima “Fashion Week” a Juneau, Alaska. Una chicca però l'ha regalata Alessandro Cecchi Paone: "Non mi è piaciuto il loro matrimonio, Noto non sarà più Noto. L'hanno trasformata in una Rimini".