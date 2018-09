Eleonora Daniele torna con Storie italiane. Ecco tutte le novità

L’attesa è finita. Domani torna su Rai1 “Storie italiane”, diventato ormai un programma di riferimento nel panorama televisivo italiano. Tra le novità c’è anche il ritorno dello specchio in studio.

Cronaca, spettacolo, attualità, inchieste e grandi interviste. Non mancheranno, ovviamente, le sorprese su Raiuno. Da domani, alle 10 del mattino, inizierà la nuova stagione televisiva di “Storie italiane”, condotto da Eleonora Daniele (definita spesso “cintura nera di share” per il successo dei suoi programmi).

Da giorni la squadra di Raiuno è al lavoro per confezionare il programma che, rispetto allo scorso anno, terrà compagnia al pubblico per quaranta minuti in più ogni giorno, dal lunedì al venerdì, rispetto alle passate edizioni. È questa la prima grande novità. La conduttrice, molto seguita sui social, ha mostrato in diverse dirette Instagram i preparativi negli studi di Saxa Rubra a Roma. Dove ci sarà anche lo specchio del “Sabato italiano” (condotto dalla Daniele lo scorso anno). Ve lo ricordate? E’ stato una degli elementi innovativi di quel programma, che ha visto decine e decine di ospiti illustri avvicendarsi in studio. Adesso nel salottino del mattino di Raiuno ne vedremo altri, pronti a raccontare le proprie storie. Anche davanti allo specchio, senza segreti e senza filtri. Sempre in esclusiva e in diretta.