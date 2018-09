"X Factor" debutta e c'è anche Asia Argento in lacrime

Da settimane, Asia Argento è al centro del clamore mediatico prima per lo scandalo sessuale con Jimmy Bennett, poi per la sua partecipazione-esclusione a “X Factor”. L’attrice 43enne è accusata di presunte molestie ai danni dell'attore musicista, che all'epoca del fatto aveva 17 anni e poi di aver pagato il suo silenzio. La vicenda è ancora tutta da chiarire specie dopo il primo comunicato, quello diramato dall’avvocato dell'attrice, pieno di contraddizioni, e dopo la decisione della figlia d’arte di cambiare strategia rivolgendosi a un nuovo legale. È noto che lo scandalo le sia costato la sedia di giudice del talent show di Sky Uno “per tutelare i concorrenti”. D’ora in poi perché le audizioni erano state già registrate a giugno e i vertici della pay-tv hanno deciso di mandare in onda la prima parte con il “convitato di pietra”.

Giovedì è stata trasmessa la prima puntata di “X Factor 12” e sorpresa! Asia Argento è brava, preparata, misurata e dimostra una vasta conoscenza musicale. Gli autori avevano puntato molto su di lei dedicandole gran parte del montaggio della puntata e mostrando un volto inedito, diverso da quello di “bella e dannata”. Giudizi taglienti ben bilanciati con parole di comprensione, lacrime (come nel caso della giovane Elena che ha fatto piangere pure Mara Maionchi) e battute oltre a un’eccellente intesa con Manuel Agnelli. L’Argento sembra nata per quel ruolo. Dei quattro giudici chi deve carburare è Fedez.

I social network hanno apprezzato Asia tanto da andare oltre l’antipatia per l’esponente del movimento #MeToo e commentate: “Indipendentemente dai suoi fatti privati, mi piace molto a X Factor”; “dato che un processo su Asia Argento non c’è e vista la puntata di ieri e la sua preparazione, mi chiedo se a livello di share a X Factor non sarebbe convenuto tenerla”; “X Factor ripensaci, Asia Argento è uno dei migliori giudici che ti poteva capitare. Cambiate idea e il programma ne guadagnerà”; “Vuoi vedere che alla fine sarà un boomerang per il talent?”; “Asia ci piace molto e non ci interessa cosa dice uno dopo tanti anni, la rivogliamo come giudice”; “ciao Asia, grande errore di X Factor non tenerti”.

Un plebiscito anche se qualcuno non si è unito al coro: Selvaggia Lucarelli. In un tweet, la firma de “Il Fatto Quotidiano” ha precisato: “Comunque anche questa cosa di continuare a dire che ora a Sky una donna in gamba come la Argento nel ruolo di giudice non la troveranno più, non è un grande omaggio alle donne eh. In teoria qualche donna capace di dire due cose sulla musica potrebbero trovarla”. Ecco il prossimo giudice porta sulle sue spalle un doppio fardello: portare al successo la nuova ugola d’oro italiana e far dimenticare e non rimpiangere l’attrice e regista travolta dallo scandalo.