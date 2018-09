Si prospetta una stagione durissima per Barbara d’Urso: la sua perfetta macchina da trash si è ingolfata. “Pomeriggio Cinque” è stato battuto di nuovo da “La Vita in diretta”. Il contenitore pomeridiano di Canale 5 ha registrato una media di 1.350.000 telespettatori con uno share che andava dal 15,60% al 14,76%, mentre il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi ha registrato 1.447.000 spettatori con il 16,72% di share.

Dopo due puntate è chiaro che gli habitué della tv pomeridiana si aspettassero qualcosa di nuovo e di diverso alla ripresa della stagione catodica. Un conto sono i “cavalli di battaglia”, un conto è servire sempre la stessa minestra. Anche l’aragosta tutti i giorni stanca e nel salotto di Cologno Monzese al massimo viene servita un’orata di Orbetello. Ieri, nemmeno lo show di Aida Nizar a seno nudo ha tenuto incollati allo schermo gli affezionati del “caffeuccio”. Le urla, i litigi creati ad hoc, il talk gossipparo sull’amante di quello fidanzato con un’altra che è stata l’ex di un tronista diventato partecipante di reality dove ha conosciuto l’amore che però dura da Natale a Santo Stefano, sono carte conosciute. Così come i sottopancia e le scritte in sovraimpressione che annunciano roboanti esclusive e si rivelano la “montagna che ha partorito il topolino”. Occorrerebbe più originalità per battere le imprevedibili gaffe di Tiberio Timperi che tiene banco sui social.