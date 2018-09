L'ex vincitore de L'Isola dei famosi accetta la proposta di Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Walter Nudo al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione in queste ore sembra che sia quasi una certezza. Infatti, negli ambienti televisivi il suo nome circola da varie settimane e pare che Nudo, alla fine, abbia detto sì. alla proposta ricevuta dalla Produzione. Tra l’altro, quando l’avevamo intervistato a Roma (a giugno scorso), ci aveva detto in anteprima: «Mi hanno chiesto di fare quel reality. Al momento non c’è altro, non so. Deciderò».

Nudo, primo storico vincitore de L’isola dei famosi nel 2003 (ai tempi di Rai2 con Simona Ventura), salvo colpi di scena, quasi sicuramente sarà uno dei super personaggi del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini.

Nudo, con un passato da sempre a Mediaset, vive tra l’America e l’Italia. «Ultimamente ho fatto il giro del mondo in 90 giorni: Australia, Indonesia e alti Paesi. Sempre con la mia chitarra: fedele compagna di viaggio. L’ho suonata al tramonto ovunque», ci aveva raccontato in un’intervista esclusiva quando l’abbiamo incontrato a Roma. Lui, infatti, potrebbe essere uno dei personaggi “forti” del prossimo Gf Vip: uno di quelli, per intenderci, che diventa da subito leader del gruppo.

Non mancano poi altri ingressi: Francesco Monte, le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, l' ex concorrente di “Pechino Express”, Giulia Salemi, Enrico Silvestrin, Lisa Fusco, il cantante Ivan Cattaneo, Fabio Basile e la grande Eleonora Giorgi. Tra i concorrenti anche l'attrice e conduttrice britannica Jane Alexander. Ma ci sono, sicuramente, le riserve: altri personaggi pronti ad entrare a giochi già iniziati. Come è avvenuto lo scorso anno quando ha fatto il suo ingresso nella casa Raffaello Tonon, che si è rivelato un vero pilastro del Gf Vip regalando a tutti momenti di gioia con le gag insieme a Luca Onestini.