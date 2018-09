Ci siamo davvero questa volta. Temptation Island Vip ha finito di scaldare i motori: sono stati rilasciati i primi tre video di presentazione delle coppie che prenderanno parte al docu-reality condotto da Simona Ventura su Canale 5 (ancora incerta la data di messa in onda). La prima coppia a spiegare i motivi della sua partecipazione al programma è quella formata da Valeria Marini e Patrick Baldassari.

L’attrice e showgirl rivela: “Da marzo ho ripreso la mia love story con Patrick e voglio capire se questa storia può prendere il volo o no”, mentre l’imprenditore ammette: “Valeria ha un carattere difficile e potrò vedere meglio se ci sarà un futuro”.

I secondi a presentarsi sono Marcella Esposito e Fabio Esposito, la mente del brand Coconuda. Lui appare molto convinto dell’amore che li lega: “E’ la donna della mia vita e partecipo a Temptation Island per capire se questa è la strada giusta”, lei meno: “Conviviamo, lavoriamo insieme, vivo la sua vita e non la mia. Non ho i miei spazi e vengo a Temptation per prendermeli”

Infine Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. L’ex tronista riparte dall’errore fatto a “UominieDonne” quando mentì a tutti non rispettando il regolamento e frequentando un altro corteggiatore fuori dal dating show: “Lui è rimasto con me, ma nello stesso momento si è un po’ allontanato”, l’istruttore di sci: “Ho deciso di rimanere con lei perché credo nella nostra relazione e in quello che abbiamo costruito”. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un’edizione spumeggiante.