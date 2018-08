Tensioni e forfait, Domenica In parte in salita. E la d'Urso gongola

“Domenica in” al veleno. Le prime grane per Mara Venier pare che siano già sulla scrivania del suo ufficio a due passi da viale Mazzini, storica sede della Rai. Infatti, la “signora della domenica” - che da pochi giorni è tornata a Roma dopo una breve vacanza a Santo Domingo - sembra che debba fare i conti con un budget ristretto per il suo programma (che inizierà su Rai1 dal 16 settembre). Da voci che circolano in viale Mazzini, addirittura, potrebbe saltare l’ospitata di Romina Power (prevista per le prime puntate) sulla quale avrebbero puntato molto gli autori del programma.

Alla prima puntata della stagione televisiva di Mara Venier in studio ci sarà Gina Lollobrigida, diva amata in tutto il mondo. Ma sembra che di nuovo per la “Domenica in” di Rai1, almeno per adesso, non ci sia proprio niente. Infatti, la Lollo è già stata l’ospite big di Rai1 in occasione de “Il sabato italiano” di Eleonora Daniele (che la intervistò in esclusiva). La grande Gina, poi, è stata ospite a “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci, al “Grande Fratello” di Barbara d’Urso e più volte a “Domenica Live”.

Mediaset sta preparando la contromossa. A Cologno Monzese le bocche restano cucite e si lavora sodo all’obiettivo: asfaltare, in termini di ascolti, la Venier proprio come è avvenuto lo scorso anno con le sorelle Parodi ogni domenica. La fascia più difficile potrebbe essere quella tra le 14 e le 15, a ridosso del Tg1. Ma la d’Urso è un vulcano ed è pronta a sfoderare l’asso vincente con super ospiti e storie esclusive.

“Domenica in”, secondo informazioni esclusive in nostro possesso, per la prima puntata (nella fascia tra le 14 e le 15) avrebbe organizzato un talk tutto incentrato sulla maternità dopo i 50 anni (dovrebbe esserci tra gli ospiti anche la madre di Chiara Ferragni, che però non parlerà delle nozze tra Fedez e sua figlia). Poi la Venier proseguirà con un mini spazio, annunciato sui social, dal titolo "Una canzone per Mara". Alla prima puntata dovrebbe esserci Nino Frassica (e la Venier in giuria). E la d’Urso? Come un caterpillar (chi la conosce bene ci racconta di una donna instancabile che lavora 20 ore al giorno) si prepara all’attacco in termini di share. Con l’imminente inizio del “Grande Fratello vip” (campione di ascolti lo scorso anno) Barbara - secondo gli addetti ai lavori - potrebbe navigare a vele spiegate verso la vittoria con gli ospiti del reality che inizierà a breve. Questa, dunque, potrebbe essere l’ennesima gatta da pelare per la Venier e il suo staff.